Валовой внутренний продукт Украины в прошлом году достиг 5,5 трлн. грн., а реальный ВВП вырос на 3,4% после года пандемии. Об этом говорится в данных Госстата.
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ВВП на душу населения Украины составляет 131,9 тыс. грн.
Среди секторов наибольшую часть украинской экономики
Напомним, что Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов). По нынешнему курсу это около 5,8 миллиарда.