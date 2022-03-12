Валовой внутренний продукт Украины в прошлом году достиг 5,5 трлн. грн., а реальный ВВП вырос на 3,4% после года пандемии. Об этом говорится в данных Госстата.

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ВВП на душу населения Украины составляет 131,9 тыс. грн.

Среди секторов наибольшую часть украинской экономики

составляет оптовая и розничная торговля (13,8%), сельское/лесное/рыбное хозяйство (10,6%) и перерабатывающая промышленность (10,3%). Еще 6,7% принесла добывающая промышленность и разработка карьеров.

Напомним, что Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов). По нынешнему курсу это около 5,8 миллиарда.

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