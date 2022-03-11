Эксперты прогнозируют рост цен во всем мире и падение потребительского спроса

Глобальные санкции против России, приостановка работы зарубежных компаний, а также нарушение логистических цепочек неминуемо повлияет на экономику нашей страны. Однако все это будет иметь последствия для всего мира. Британское отраслевое издание Drapers проанализировало, как конфликт на Украине может повлиять на мировую индустрию моды — приводим сокращенный пересказ статьи.

Стоимость логистики



Цены на нефть взлетели до 130 долларов за баррель — самого высокого уровня почти за 14 лет — на фоне опасений по поводу проблем с поставками, поскольку западные страны рассматривают возможность запрета на покупку нефти у России, а Великобритания уже объявила о прекращении импорта к концу года.



По данным Международного энергетического агентства, Россия является третьим по величине производителем нефти в мире и крупнейшим экспортером. Ее экспорт составляет около 5 млн баррелей сырой нефти в день, это примерно 12% мировой торговли. Около 60% российского экспорта нефти идет в Европу, еще 20% — в Китай.



Более высокие цены на нефть, вероятно, окажут эффект домино на всю глобальную цепочку поставок. Стоимость фрахта уже увеличилась во время пандемии, снижая маржу, а рост цен на топливо только усилит давление на транспортные и логистические компании, которое они могут переложить на поставщиков и розничных продавцов. Так, по данным Drapers, логистическая компания Advanced Supply Chain Group, перевозчик Asos, New Look и Asda, повышает цены на 2% с 1 апреля 2022 года. Источники издания говорят, что британцам стоит ждать дальнейшего роста цен в ближайшие недели, что является прямым результатом роста цен на нефть.

Доверие потребителей



По мнению аналитиков GlobalData, мировая экономика будет расти более медленными темпами — на 4% в 2022 году после роста на 5,9% в 2021-м. При этом, из-за нарушения цепочки поставок с связи с конфликтом между Украиной и Россией, глобальный уровень инфляции вырастет до 5% в этом году по сравнению с 3,5% в предыдущем.



Ожидается, что макроэкономические последствия роста цен на энергоносители и сырьевые товары, а также возможные разговоры о рецессии сильно ударят по доверию потребителей в ближайшие месяцы, говорит высокопоставленный источник в отрасли розничной торговли.



«Может быть, еще слишком рано говорить о долгосрочных последствиях конфликта, но в ближайшие месяцы следует ожидать инфляции цен на одежду и задержек в цепочке поставок», — говорит Луиза Деглиз-Фавр, младший аналитик GlobalData по одежде.

Нарушение спроса



Бойкот российского рынка не нанесет значительного ущерба продажам большинства британских ритейлеров модной одежды — например, Boohoo Group заявила, что на Россию приходится менее 0,1% продаж, в то время как в продажах Asos Россия и Украина занимают около 4%.



Тем не менее британские ритейлеры могут пострадать от снижения спроса на одежду, поскольку конфликт и повышение цен на энергоносители вызовут дополнительную нагрузку на дискреционные расходы потребителей. Уже сейчас некоторые ритейлеры приостановили прием поставок, потому что видят значительное снижение покупательского спроса.











Что касается предметов роскоши, закрытие магазинов в России окажет минимальное влияние на международные компании. По словам Луки Солка, старшего аналитика по глобальным предметам роскоши в Bernstein, на Россию и Украину приходится всего 1–2% мирового рынка роскоши — и вдвое больше, если прибавить покупки русских за границей. Однако эксперт согласен с тем, что негативное влияние на индустрию роскоши может оказать замедление глобального макроэкономического роста на фоне резкого роста цен на энергоносители и сырьевые товары.







Стоимость сырья



Рост цен на нефть ожидаемо приведет к росту цен на произведенные из нее синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон. Это, в свое очередь, станет причиной повышения розничных цен на одежду и падения потребительского спроса, а значит, ритейлеры понесут дополнительные расходы и потеряют часть прибыли.



Один из поставщиков одежды рассказал Drapers: «Наши расходы сильно выросли из-за роста цен на хлопок, а также из-за стоимости доставки и транспортировки. Цены завышены, но, скорее всего, они вырастут еще больше. В целом, это был тяжелый сезон».

Задержки производства



Конфликт между Россией и Украиной окажет некоторое влияние на соседние страны-производители, такие как Румыния и Болгария, считают в GlobalData. Это может повлиять на международных ритейлеров, которые закупают товары в данных странах. Если конфликт продолжится, регион может столкнуться с нехваткой рабочих или основных материалов из-за задержек в логистике.



Рост глобальной инфляции также может повлиять на цепочку поставок. Поставщики модной одежды уже испытали на себе влияние событий в Турции, где наблюдаются сильная инфляция. По словам поставщиков, это привело к «беспорядкам» в цепочке поставок — задержкам поставок и изменению фабриками ранее согласованных цен.

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