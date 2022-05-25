Инновации в здравоохранении необходимы — они позволяют повысить качество и доступность медицинских услуг для граждан. Автоматизация процессов способствует ускорению некоторых видов осмотров и работы врачей, эффективному перераспределению кадров.

Сервис голосового ввода для врачей. Какие преимущества для докторов и пациентов стоит ждать?

Презентация продукта Voice2Med, разработанного партнером Сбера — группой компаний ЦРТ, состоялась в ИГКБ № 8, где ее представляли главный врач больницы Жанна Есева и управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. На мероприятии также присутствовал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Как работает технология, продемонстрировал врач УЗД, кандидат медицинских наук Илья Пикало.

Voice2Med — продукт для голосового заполнения медицинской документации. Он распознает речь в текст в режиме реального времени, что позволяет ускорить процесс манипуляций с больными при одновременном заполнении протокола исследования. Голосовой набор текста в 2–3 раза быстрее слепой печати на клавиатуре.

— В конце прошлого года мы совместно с ИГКБ № 8 реализовали проект по цифровизации — внедрили продукт, разработанный группой компаний ЦРТ, партнером Сбера. Это решение на базе искусственного интеллекта Voice2Med. Технология преобразует голос специалиста в текст. Сегодня мы покажем, как это работает, — начала презентацию цифрового сервиса Юлия Кальвина.

Подразделение ИГКБ № 8, в котором прошла презентация, специализируется на профилактических осмотрах. За учреждением закреплено более 200 предприятий области, здесь проходят медосмотры люди, которые только собираются приступить к работе. Поток большой — до 100–200 пациентов в день. На УЗИ приходят до 50 человек. Основная задача работы отделения — своевременно проводить профилактические и оздоровительные мероприятия, вовремя выявлять факторы риска.

Главный врач ИГКБ № 8 Жанна Есева рассказывает: «Со Сбером мы работаем давно в разных направлениях, сейчас сотрудничаем в новом аспекте — по продуктам искусственного интеллекта. Я очень рада, что Сбер и его партнеры поддерживает здравоохранение Иркутской области, внедряют сервисы, которые нам очень помогают. Передовые технологии, которые позволяют ускорить осмотры, перераспределить персонал очень выручают. С помощью голосового помощника мы провели уже 1000 исследований, врач освоился очень быстро — программа простая и доступная».

Продукт Voice2Med есть не только в подразделении профилактических осмотров. В Иркутске сервис работает в онкодиспансере, в Ивано-Матренинской больнице, есть и в некоторых медучреждениях Братска. В планах повсеместное внедрение Voice2Med, ведь оно существенно ускоряет и улучшает работу организаций здравоохранения.

На презентации присутствовал врач, который провел уже много исследований с помощью инновационного сервиса. Вот что рассказывает врач УЗИ Илья Пикало:

— Voice2Med — отличный продукт, он хорошо преобразовывает медицинскую терминологию, не требует дополнительных исправлений и сокращает время исследования. Благодаря этому продукту я полностью отказался от клавиатуры, надиктовываю все параметры, на заполнение протокола у меня уходит 1–2 минуты. Есть длительные исследования, которые длятся 1–1,5 часа, а на заполнение протокола уходило 30 минут. Если раньше я смотрел 25 человек за день, то сейчас могу посмотреть 50, безусловно, не в ущерб для себя и пациентов.