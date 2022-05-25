Джозеф Байден

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Активное участие Вашингтона в конфликте на Украине уже ударило по рейтингам президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, а в дальнейшем «настигнет» его еще сильнее. Соответствующее мнение выразил профессор Варшавского университета Богдан Шклярский в беседе с порталом Wirtualna Polska.

Шклярский связал текущие рейтинги Байдена, которые признаны самыми низкими за время его пребывания в Белом доме, именно с действиями США вокруг событий на Украине, из-за чего начались проблемы в экономике Соединенных Штатов. Даже среди сторонников демократов, которые и привели Байдена к власти, уровень поддержки президента упал до 73% в мае, тогда как в апреле он составлял 83%.

«Сами демократы теряют веру, и это видно по результатам опроса», — заключил профессор.

Выделение средств на вооружение для Украины также припомнят американскому лидеру как «выбрасывание денег на ветер», которые можно было использовать для решения накопившихся внутренних проблем, уверен Шклярский.

Как ранее писал сайт KP.RU, мировая экономика оказалась под «более чем реальной» угрозой рецессии, и на это есть минимум четыре причины. Одна из них — действия Федеральной резервной системы США, из-за которых американской экономике грозит спад.

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