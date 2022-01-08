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В случае, если политический кризис в Казахстане ослабеет, а переговоры России с США и НАТО пройдут если не успешно, то хотя бы без скандалов, курс доллара на БВФБ начнет снижаться после роста на протяжении двух недель. В противном случае возможны новые скачки курса.

На прошедшей неделе курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снова неожиданной вырос, что было вызвано на этот раз политическим кризисом в Казахстане. Доллар подорожал на 2,1% — до 2,601 рубля, что является максимальным значением с апреля 2021 года.

Европейская валюта на БВФБ подорожала немногим меньше: на 1,9%, достигнув 6 января 2,9384 рубля за евро.

Курс российского рубля за неделю снизился на 1,3% — до 3,3872 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла на 0,6%, а объем торгов валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже составил 673,6 млн. рублей, превысив объем на предшествовавшей неделе, равный 531,5 млн. рублей.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост объемов сравнительно невелик, что указывает на отсутствие собственных проблем на валютном рынке РБ, и указывает на то, что обвал курса белорусского рубля против доллара и евро связан, в основном, с ослаблением российского рубля против данных валют.

Проблемам, собственно, неоткуда взяться, так как Национальный банк и Совет министров РБ проводят жесткую денежно-кредитную и бюджетную политику, а рынка капитала в стране нет.

В частности, бюджет сектора государственного управления Беларуси в январе-ноябре 2021 года был выполнен с профицитом в размере 1,8 млрд. рублей, а республиканский бюджет с дефицитов в размере всего 0,04 млрд. рублей. То есть правительство экономит деньги.

Более того, и в 2022 году правительство собирается экономить. 2 января Александр Лукашенко подписал закон о бюджете на 2022 год, в котором предусмотрено сокращение государственных расходов консолидированного бюджета в реальном выражении, так как в номинальном выражении они должны вырасти всего на 4,4%.

При этом 0,9 млрд. рублей предполагается направить в резервный фонд президента, которым он будет распоряжаться как посчитает нужным. Правда, расходы на социальную сферу предполагается увеличить на 8%. Зарплату в бюджетной сфере и пенсии предполагается увеличить немного выше инфляции.

В целом ожидается, что в 2022 году дефицит бюджета составит 2,8 млрд. рублей. Финансировать его предполагается за счет резервов, которые правительство сформировало в прошлые годы.

В 2022 году запланированы высокие расходы на обслуживание государственного долга, которые могут привести к снижению золотовалютных резервов страны. По итогам 2021 года международные резервные активы РБ увеличились на 956,5 млн. долларов и достигли 8,425 млрд. долларов. В Нацбанке сообщили, что этому способствовали покупка банком иностранной валюты на БВФБ, получение специальных прав заимствования МВФ, поступление иностранной валюты в бюджет, размещение Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, а также рост стоимости монетарного золота. Население РБ в прошлом году продало валюты больше, чем купило, на 53,4 млн. долларов. Банки и финансовые организации реализовали в чистом выражении валюты на 151,1 млн. долларов, белорусские предприятия и компании – 678,9 млн. долларов, а нерезиденты – 575 млн. долларов.

Таким образом, все вместе они продали почти 1,5 млрд. долларов, что помогло правительству рассчитываться по своим внешним долгам. В 2022 году ситуация, скорее всего, принципиально не изменится.

Правда, пока непонятно, каким образом на белорусскую экономику повлияет политический кризис в Казахстане. С одной стороны, экономические проблемы в этой стране могут оказать негативное влияние на белорусский экспорт в нее, и в ближайшие дни и недели приток валюты от экспорта в Казахстан может сократиться. Но в перспективе не исключено, что, напротив, Беларусь даже выиграет, так как можно ожидать, что отношения Казахстана с некоторыми западными странами ухудшаться, и белорусские товары в нем станут более востребованными.

Влияние может быть и другого рода: президент Беларуси может скорректировать свои планы в отношении новой Конституции и политических реформ. Опыт Казахстана показывает, что сохранение власти Нурсултана Назарбаева после его ухода с поста президента не спасло от кризиса, а, возможно, даже способствовало ему. Точно так же и предложенный Александром Лукашенко проект новой Конституции, который предполагает сохранение его личной власти, только усиливает риски политического кризиса в Беларуси (см. «В Беларуси вводится конституционная монархия?»).

Но политические события сейчас на белорусские финансы еще значительного влияния не оказывают, поэтому на текущей неделе можно ожидать стабилизации стоимости валютной корзины, или даже ее снижения, так как предприятиям предстоит в январе уплатить повышенные налоги (за декабрь и четвертый квартал 2021 года).

Прогноз курса евро на рынке форекс

Европейская валюта упрямо не хочет дешеветь, хотя, казалось бы, ничто этому не препятствует. Ставки по казначейским облигациям США продолжают расти, но это не производит особого впечатление на инвесторов и спекулянтов. Все ждут, пока не станет более ясно, в каком направлении будет развиваться мировая экономика в дальнейшем.

Казалось, ситуацию должна была изменить публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США от 15 декабря 2021 года. Неожиданно оказалось, что члены этого комитета настроены довольно агрессивно и считают возможным раньше, чем ожидается, начать подъем ставок ФРС, и делать это быстрее. Но эта новость привела к снижению курса евро 6 января только к уровню 1,13 доллара.

Тем не менее, эксперты продолжают ожидать ослабления евро. Например, аналитики банка ING прогнозируют падение курса евро ниже уровня 1,118 доллара в начале текущего года. Для этого, по их мнению, инвесторы должны убедиться в том, что ФРС твердо намерена поспешить с ужесточением своей денежно-кредитной политики.

В ожидании изменения настроений курс евро на рынке форекс может еще некоторое время сохраняться вблизи текущего уровня.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Политический кризис в Казахстане спутал все карты на валютном рынке России, и курс доллара на Московской бирже резко вырос, превысив на короткое время уровень 77 рубля за доллар.

Ничто не предвещало кризиса, который возник, впрочем, по веской причине: после повышения стоимости сжиженного газа в 2 раза. В нескольких городах люди уже 2 января вышли с протестами, которые очень быстро переросли в серьезные волнения (беспорядки, погромы, захват административных зданий и оружия) с политическими требованиями.

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев не сумел предотвратить осложнение обстановки, хотя и пошел на уступки, снизив цены на газ. Он отправил в отставку правительство, а также сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности Казахстана. Тем не менее, беспорядки не прекратились, после чего в дело вступили войска. Более того, 5 января президент обратился к главам стран ОДКБ с просьбой о помощи. Она была оказана, и Россия выслала свои войска в Казахстан.

Все эти события привели к обвалу цен акций российских компаний на фондовых биржах РФ и скачку курса доллара на Московской бирже. Но 6 января курс пошел вниз и к концу дня доллар подешевел до 76,2 рубля за доллар.

Кризис в Казахстане серьезно усложнит для России переговоры с делегацией США 10 января в Женеве и 12 января с НАТО в Брюсселе. Но если они пройдут без скандалов, это скорее всего, окажет поддержку рублю. Кроме того, в Россию ожидается увеличение притока валюты в связи с ростом цен на нефть, который произошел на прошедшей неделе. Это не предотвратило обвал курса рубля на Московской бирже в начале года, но будет способствовать укреплению рубля.

В целом, ситуация в Казахстане, похоже, стабилизируется, что позволяет рассчитывать на продолжение его укрепления, но в том случае, если не произойдет неожиданных событий на переговорах.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Все это дает основания рассчитывать, что обвал курса белорусского рубля против доллара и евро на БВФБ в ближайшие дни завершится, и начнется обратный процесс. Но значительные колебания курсов все еще весьма вероятны.

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