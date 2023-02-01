Президент Румынии Клаус Йоханнис 2-3 февраля посетит с визитом Азербайджан, сообщили СМИ.

«По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Румынии Клаус Йоханнис 2-3 февраля 2023 года совершит официальный визит в Азербайджан», — сообщил источник.

В рамках визита намечены переговоры Алиева и Йоханниса, в ходе которых президенты двух стран обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.

Главы государств также обсудят реализацию региональных проектов, таких как проект прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и рассмотрят вопрос об инициировании подобных проектов в цифровой сфере.

Кроме этого, 3 февраля Йоханнис примет участие в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК).