Дефицит сводного платежного баланса Украины в 2022 году составил $2,9 млрд, в то время как профицит в 2021 году составил $487 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Интерфакс-Украина.

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В декабре профицит сводного платежного баланса составил $528 млн, что в 1,4 раза больше, чем в декабре 2021 года ($366 млн).

Профицит текущего счета платежного баланса в 2022 году составил $8,6 млрд, тогда как в 2021 году дефицит составил $3,9 млрд.

Сокращение экспорта и импорта

Нацбанк также сообщил, что экспорт и импорт товаров и услуг за год сократился на 29,9% и 3,9% соответственно.

Основным фактором сокращения объемов экспорта товаров на 35,1% до $40,9 млрд было сокращение экспорта черных и цветных металлов на 62,6%.

Также наблюдалось сокращение экспорта продовольственных товаров — на 15,5%, продукции химической промышленности — на 47,4%, древесины и изделий из нее — на 15%, минеральных продуктов (в том числе руд) — на 47,8% и продукции машиностроения — на 40,6%.

Объемы импорта товаров за этот период сократились на 20,3% — до $55,6 млрд, в том числе неэнергетический импорт снизился на 23,2%. В частности, на 10,5% сократился импорт промышленных изделий, на 32,3% продукции машиностроения, на 22,6% продовольственных товаров, на 40,7% черных и цветных металлов, на 34,4% продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее — на 39%.

В то же время, энергетический импорт сократился на 8,9%.

По оценкам Нацбанка, в 2022 году зафиксирован дефицит торговли услугами $9,1 млрд по сравнению с профицитом $4 млрд годом ранее. В то же время, экспорт услуг сократился на 12,1%, а импорт вырос в 1,8 раза. Регулятор объяснил это ростом беженцев, расходы которых выросли в 3,2 раза — до $20,2 млрд.

Профицит баланса первоначальных доходов в 2022 году составил $9 млрд против дефицита в $5,8 млрд в 2021 году. Поступления по статье «оплата труда» сократились на 0,6%, а выплаты по доходам от инвестиций — на 75,9%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета сделок с капиталом) в 2022 году составило $8,6 млрд против чистого заимствования $3,9 млрд в 2021 году.

Чистый приток по финансовому счету составил $11,5 млрд (ранее $4,4 млрд), что было обусловлено притоком средств по операциям государственного и частного секторов.

Чистый приток по операциям госсектора составил $13 млрд (в 2021 году — отток $1,2 млрд).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $587 млн, в то время как в предыдущем году этот показатель составил $655 млн.

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