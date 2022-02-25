25 февраля 2022, 14:50

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) и генеральный директор «Газпрома» Александр Дюков прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов.

Матч за главный футбольный титул Европы должен был пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Однако УЕФА принял решение о переносе финала турнира на стадион «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции.

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», — заявил Дюков пресс-службе РФС.

Также президент РФС отметил, что всегда готов предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей — с высоким уровнем организации и безопасности.

«Подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности», — сказал генеральный директор «Газпрома».

В ближайшее время УЕФА обсудит дальнейшее участие российских клубов в еврокубках.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу переноса финала Лиги чемпионов.