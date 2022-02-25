Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией. Это заявление было сделано перед встречей министров финансов европейских стран в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

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«Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен», — сказал министр. При этом он отметил, что отдельные транзакции еще возможны.

На вопрос о дополнительных финансовых санкциях против России, выходящих за рамки тех, которые были согласованы лидерами ЕС поздно вечером в четверг, Линднер повторил, что «все варианты» остаются на столе.

Кроме того, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз хочет изолировать Россию в финансовом отношении.

«Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим оборвать все связи между Россией и мировой финансовой системой», — сказал Ле Мэр.

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Напомним, США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России — «Сбербанка» и «ВТБ». Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента Р Ф Владимира Путина.

Лидеры Европейского Союза в четверг договорились ввести новые экономические санкции против России, присоединившись к США и Великобритании.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями.

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