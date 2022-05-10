Предложениями о создании более широкого политического сообщества демократий в рамках Европейского Союза (ЕС) пытаются прикрыть отсутствие политической воли для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Так он реагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что для вступления в ЕС такого кандидата, как Украина, потребуются «десятилетия», и предложил сформировать наряду с Сообществом более широкое «Европейское политическое сообщество».

«Предложения о создании параллельных политических сообществ, ну, как пример генератора идей, я могу приветствовать, но у меня складывается впечатление, что этим пытаются прикрыть явное отсутствие политической воли для принятия решительных решений о предоставлении статуса кандидата», — сказал он.

«Это точно нехорошо, я думаю, что, прежде чем делать подобные предложения, надо спросить у самой Украины, как она их оценивает, соответствуют ли такие предложения ее ожиданиям, которые на данный момент у них есть», — сказал Науседа.

При этом литовский лидер заявил, что не разочарован термином, названным Макроном в связи по поводу членства Украины в Сообществе.

«Меня не разочаровывает упомянутый период, потому что мы не наивны и понимаем, что между моментом, когда Украина получит статус кандидата в ЕС и полноправным членством, точно будет больше двух, а, наверное, даже восьми лет», — сказал Науседа.

«Нет политического консенсуса»

Литва является одной из самых активных стран ЕС, призывающих других членов ускорить процедуры вступления Украины, включая более быстрое предоставление статуса кандидата. Этот вопрос стал еще более важным в политической повестке дня после российского вторжения.

Однако крупные члены ЕС скептически относятся к этой возможности, поскольку это может привести к тому, что это может побудить и другие ожидать более быстрого приема. Турция, Сербия, Черногория, Албания и северная Македония в настоящее время имеют статус кандидатов в члены ЕС.

Кроме того, критики отмечают, что демократические реформы в Украине шли слишком медленно после революции 2014 года и полностью остановились после российского вторжения.

В своем выступлении в понедельник Макрон сказал, что блок. «с учетом уровня его интеграции и амбиций», не может быть единственным европейской.

Французский лидер заявил, что предложенное им создание европейского политического сообщества могло бы найти «новое пространство для политического сотрудничества, безопасности, взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и передвижения людей».

«Вот эти сходные предложения (относительно создания политического сообщества — BNS), скорее всего означают отсутствие политического консенсуса о том, чтобы мы шли прямым путем, ясным путем», — сказал литовский президент.

Заявка Украины на членство в ЕС сейчас рассматривается Еврокомиссией, которая обещает представить свою оценку в июне.

Формально решение о предоставлении стране статуса кандидата должно быть принято всеми 27 членами ЕС на основе экспертного заключения Комиссии, которая будет контролировать сложный и потенциально длительный процесс вступления.

Чтобы стать членом Сообщества, Украина должна будет продолжать бороться с коррупцией, придерживаться строгих стандартов управления и верховенства права.

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Науседа ожидает активизации военного сотрудничества с Австралией

РУКЛА, ЙОНАВСКИЙ РАЙОН, BNS — Литовский президент Гитанас Науседа ожидает активизации военного сотрудничества Литвы и Австралии.

Он говорил об этом в Рукле, на Гайжюнском полигоне, где наблюдал за военными учениями «Железный волк — 2022».

«Австралия участвует в качестве наблюдателя впервые. Вполне возможно, что наше сотрудничество с австралийской армией будет только укрепляться», — сказал Науседа.

По словам главы государства, по численности военнослужащих эти учения менее масштабные, чем в предыдущие годы, но они «очень серьезные» с точки зрения числа стран-участниц и количества боевой техники.

«Лучше всего поддерживать боеготовность и повышать профессионализм как наши, так и всех войск НАТО посредством интенсивного графика учений», — сказал он.

Ежегодные учения мотопехотной бригады Gelezinis vilkas («Железный волк») и относящихся к ней батальонов в этом году являются частью крупномасштабных учений НАТО, в ходе которых союзники совместно работают над коллективной обороной для укрепления восточного фланга Североатлантического Альянса.

В Рукле президент вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Вальдемарасом Рупшисом заслушал информацию о ходе учений, осмотрел военную технику сил НАТО и Вооруженных сил Литвы, а также встретился с военнослужащими, участвующими в учениях.

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Литва может воспользоваться законом о ленд-лизе для восстановления оружия из Украины

ВИЛЬНЮС, 10 мая, BNS – После подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе Литва рассматривает возможность его использования для восстановления переданного Украине оружия.

Командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис заявил во вторник, что предложил Министерству обороны использовать эту возможность для восстановления утраченных ресурсов.

«Мое предложение к руководству Минобороны — использовать, но здесь много технических нюансов. Нужно поинтересоваться, что попадает в списках ленд-лиза, каковы подробности», — заявил журналистам командующий армией на полигоне в Рукле, что в Йонавском районе.

«Мы обсуждаем, и воспользуемся этим, как только будет возможность», — добавил он.

По словам командующего, закон США о ленд-лизе настраивает Литве «очень оптимистично», он позволит и дальше развивать национальные мощности.

Закон, подписанный Байденом, основан на системе времен Второй мировой войны, которая помогла союзникам победить нацистскую Германию. Тогда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.

Закон о ленд-лизе призван облегчить поставки американского оружия в Украину, разрушаемую российским вторжением.