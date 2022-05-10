Европейский союз выделение транша на 600 млн евро макрофинансовой помощи для Украины. Эти средства являются частью пакета экстренной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о транше

Издание со ссылкой на источники в руководстве ЕС отмечает, что одобрено выделение 600 млн евро, чтобы помочь Украине в связи с неотложными финансовыми потребностями на фоне российского вторжения.

Это часть пакета экстренной помощи ЕС на общую сумму в 1,2 млрд евро, который был принят в начале 2022 года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду. По словам чиновников, средства могут быть переведены в ближайшие дни.

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Предыстория

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

25 октября Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро.

Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро.

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