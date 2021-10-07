Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития России — Газета.Ru | Новости

07 октября 2021, 14:43

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень из новых 42 стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Все эти инициативы нужны для более эффективного достижения национальных целей, которые были определены главой государства на ближайшие 10 лет, а также на решение задач из Послания Федеральному Собранию», — отметил глава правительства на заседании кабмина, его словам приводит РИА «Новости».

Мишустин уточнил, что инициативы делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государства для граждан, по каждой из которых прописаны конкретные результаты на периоды до 2024 года и до 2030 года.

По словам премьера, инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов, а на их осуществление потребуется 4,6 триллиона рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета , а также Фонда национального благосостояния. Кроме того, планируется привлекать частные инвестиции, резюмировал Мишиустин.

30 сентября правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2022–2024 годы. В основу бюджета, как и прежде, лег базовый прогноз социально-экономического развития страны на соответствующий период. Он предусматривает, что мировая экономика начнет активно восстанавливаться, а в России на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать все меньшее влияние. В результате отечественная экономика в 2022–2024 годах будет расти на 3% ежегодно.

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