10 жизненных уроков Томми Хилфигера

29 ноября 2021 в Лондоне в Королевском Альберт-холле состоится Fashion Awards. Во время церемонии награждения Томми Хилфигеру вручат премию за выдающиеся достижения — престижную награду, которая в свое время присуждалась таким дизайнерам, как Миучча Прада, Джорджио Армани и Карл Лагерфельд.

Томми Хилфигер

Не имея формального опыта в дизайне, Хилфигер открыл свой первый бизнес в северной части штата Нью-Йорк, The People’s Place, в возрасте 18 лет. Несколько лет спустя он запустил свой одноименный лейбл в Нью-Йорке, который стал известен своим консервативным американским дизайном. В 1990-х годах бренд пришел к огромному коммерческому успеху, поскольку Хилфигер был одним из первых дизайнеров, заручившихся поддержкой знаменитостей, среди которых были Snoop Dogg, Алия, P. Diddy и Кулио. «Мы начали серьезно относиться к музыке, — объясняет Хилфигер, — в то время, когда журналы снимали только моделей в качестве обложек».

Томми Хилфигер возле своего магазина The People’s Place

Перенесемся в «здесь и сейчас»: бренд Tommy Hilfiger — один из самых известных в мире, его магазины есть в каждом крупном городе. Хилфигер продолжает прокладывать новые пути для своей компании, сотрудничая с некоторыми из самых популярных звезд нового поколения, включая Зендаю, Джиджи Хадид, Индию Мур и Льюиса Хэмилтона, — и это лишь некоторые из них. «Идея в том, чтобы привнести в наш бренд интеллектуальную мощь и прислушиваться к влиятельным людям в мире поп-культуры», — говорит Хилфигер.

Vogue встретился с дизайнером, чтобы поздравить его с новым достижением и узнать 10 жизненных уроков, которые принесли ему успех.

1. Если это действительно ваша мечта, вы можете создать империю моды даже со 150 долларами в кармане.

«Когда я был подростком, я ездил в Нью-Йорк, который находился в пяти с половиной часах езды от дома, чтобы купить хорошую одежду. Когда я надевал ее в школу, все мои друзья хотели знать, где я все покупаю, — тогда я и решил открыть свой собственный магазин. Мой «капитал» для основания бизнеса был 150 долларов. Я накопил их, работая на заправке».

2. Что-то не нравится? Переверни все с ног на голову и сделай по-своему.

«В детстве я думал, что одежда в стиле преппи — это скучно, поэтому я решил сделать ее крутой, добавив вещам объема и яркости. Когда я основал Tommy Hilfiger в 1985 году, молодежь сразу же потянулась ко мне, потому что я делал что-то другое, не похожее на то, что они видели раньше. В начале 1990-х мы были первым дизайнерским лейблом, который стал доступным для широкой аудитории, а затем бизнес расширился по всему миру».

3. Умение угодить потребителю — жизненно важно для ведения бизнеса.

«У вас может быть самое известное имя в мире, а также невероятный маркетинг и реклама, но если у вас нет отличного продукта, который нужен потребителям, вы потеряете бизнес. Он должен выглядеть круто, но если он не пригоден в реальной жизни, он никогда не будет продаваться. Если продукт будет слишком дорогим, молодые люди не станут его покупать. Если вы не в тренде, люди пойдут дальше».

Томми Хилфигер и Бейонсе на презентации аромата True Star, 2004

4. Найдите звезд прежде, чем они действительно засияют.

«Мы устраивали шоу в Нью-Йорке, и у нас отменился ди-джей. Мой брат Энди представил меня женской музыкальной группе и мы договорились о том, что они выступят на показе. Мы одели их в мужскую одежду, потому что в то время у нас не было женской линии. Потом я спросил своего брата о девушке, у которой самый невероятный голос — и он сказал мне, что ее зовут Бейонсе. У нас сложились хорошие отношения с ней, и в конце концов она стала лицом нашего аромата True Star».

5. Чтобы коллаборация была успешной, над ней должны работать две стороны.

«В начале моей карьеры один из моих любимых проектов был с Алией, потому что это было настоящее сотрудничество. С тех пор я решил, что мы должны регулярно работать с людьми, с ярко выраженным вкусом. Мы пригласили Джиджи Хадид, которая олицетворяет калифорнийский стиль, и позволили ей создать коллекцию. Мы окружили ее нужными людьми, которые помогли воплотить ее идеи в жизнь. Это был огромный успех. То же самое мы сделали с Зендаей, Льюисом Хэмилтоном и Индией Мур. И также мы сделаем с другими в будущем».

Алия для Tommy Hilfiger, 1997

6. Никогда не идите на компромисс в отношении идентичности бренда, но будьте открыты для поиска новых возможностей.

«Представители хип-хоп-сообщества начали носить мою одежду в конце 1980-х – начале 1990-х, потому что я действительно был первым, кто начал создавать уличную одежду. Люди не знали, что с ней делать, потому что она была огромной и яркой, с большими логотипами. Несмотря на то, что в то время она казалась совершенно необычной, у нее все равно оставался преппи бэкграунд, и остается до сих пор. Я постоянно использую одни и те же ингредиенты, чтобы сохранить ДНК бренда, но всегда стараюсь делать это новым способом».

7. Будущее моды — в метавселенной.

«Мне нравится цифровой мир — я помешан на его развитии и думаю, что мода будет его важной частью. Я также много думаю о том, как трансформируется онлайн-ритейл. Электронная коммерция будет существовать еще очень долго, но, думаю, что со временем она будет работать иначе. Я также разрабатываю свою собственную видеоигру и являюсь партнером по разработке аватаров с EWG [Elites World Group]».

Льюис Хэмилтон, Зендая, Джиджи Хадид и Томми Хилфигер

8. Чтобы добиться успеха, нужно смотреть не только в вперед, но и на то, что вокруг.

«Всегда представляйте себя таким успешным, каким вы хотите быть, но не забывайте смотреть на коллег и других профессионалов. Я всегда слежу за тем, что происходит в мире моды, будь то шоу Balmain или проекты Демны Гвасалии».

9. Ваша семья может быть источником вдохновения.

«Мой ум постоянно работает, но я нахожу внутренний баланс, находясь со своей семьей. Мой сын музыкант; у моей дочери есть собственный бренд; моя другая дочь — художница; мой пасынок играет в профессиональный теннис. Они все всегда влияют на меня. Мне интересно, во что они одеты, куда они едут и куда путешествуют».

10. Отдача настолько же важна, как и сам успех.

«Если вы добились успеха, важно не только получать что-то от этого мира, но и отдавать ему — будь то пожертвования в благотворительную организацию или помощь нуждающимся. Мы невероятно щедрая компания, и я считаю, что эти ценности мне привила мама, которая вырастила всех девяти детей Хилфигер. Независимо от того, сколько у вас есть, всегда есть люди, у которых жизнь сложилась менее благополучно, чем у вас, и вам следует попытаться им помочь».

Текст: Alex Kessler