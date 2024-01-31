Новый министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой был включен Россией в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Как пишет «Европейская правда», Попшой прокомментировал факт запрета ему на въезд в РФ, сообщает NewsMaker.

Он напомнил, что попал в этот список еще летом, когда был депутатом от партии «Действие и солидарность» (PAS).

Попшой отметил, что не знает, кто составлял российский стоп-лист, но предположил, что «определенную роль» в этом может играть российский МИД или службы безопасности.

«Интересно посмотреть, как отреагируют Кремль и МИД России на мое назначение министром иностранных дел. Это их дело, я не могу знать, какое решение они примут. Но, согласно международным стандартам, дипломаты, несмотря на разногласия между странами, работают над налаживанием диалога и должны иметь возможность и право этим заниматься», – сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что Молдова остается на своей позиции – «мы поддерживаем наших украинских друзей и соседей против этой варварской агрессии».

Как известно, в августе прошлого года в ответ на сокращение численности сотрудников российских зарубежных учреждений в Молдове российские власти запретили въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдовы, в частности 18 депутатам от PAS, среди которых был и Попшой.

В понедельник Михай Попшой официально принял присягу как новый министр иностранных дел Молдовы.

Недавно он заявил, что власти Молдовы не намерены давать разрешение на открытие избирательных участков на президентских выборах РФ на территории Приднестровского региона.

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