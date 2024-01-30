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Admin
30 січня 2024, 5:00
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Thelonious
29 січня 2024, 22:20
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Версія, яку зараз намагаються злити суспільству, про те, що Залужний сам прийшов до президента і приніс заяву на звільнення — помилкова. Інформація про те, що Залужний повідомив своєму оточенню, що його Зеленський його звільнив — відповідає фактам.
Інформація про те, що наші західні партнери не знали про рішення Зеленського відповідає дійсності. І те, що вони зробили йому ай-яй-яй теж правда. І те, що в ОП прифігіли від реакції суспільства теж правда. І зараз не знають, як викручуватися. Далі буде.
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xapyga
29 січня 2024, 22:13
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Синий бакс по 38,15 был в Райфе, еще в 15−00. Сейчас уже 38,20
обменка самая дешевая показывала 38,40
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StraightEdge
29 січня 2024, 20:26
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Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП.
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Qwerty1999
29 січня 2024, 20:10
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Monobank продовжує утримувати
друге місце за кількістю активних карток
серед 60+ укрбанків.
На першому місці — Привабанк.
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StraightEdge
29 січня 2024, 19:58
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ОП только рассматривает отставку Залужного. Но указа еще нет, — источники УП
«Его вызвали и предложили другую должность. Возможно, послом куда-то. Он отказался. Указа нет», — рассказал один из источников.
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StraightEdge
29 січня 2024, 19:37
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Вместо Залужного назначили Буданова, — заявляет журналист Цимбалюк
Сейчас проверить информацию невозможно, ждем официального заявления!
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Qwerty1999
29 січня 2024, 19:35
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Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов вручив подяки та почесні грамоти
працівникам Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
на честь 219-ої річниці відкриття закладу.
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AleksandrBank
29 січня 2024, 18:07
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Перець ти живий?! Що з «синіми»?!
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Консультант порталу «Мінфін»
29 січня 2024, 17:58
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Курс валют на вечір 29 січня: долар на міжбанку росте, а євро трохи впало
https://minfin.com.ua/ua/2024/01/29/120562112/