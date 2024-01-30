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Admin

30 січня 2024, 5:00

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Продолжение обсуждения

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+75

Thelonious

29 січня 2024, 22:20

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Версія, яку зараз намагаються злити суспільству, про те, що Залужний сам прийшов до президента і приніс заяву на звільнення — помилкова. Інформація про те, що Залужний повідомив своєму оточенню, що його Зеленський його звільнив — відповідає фактам.

Інформація про те, що наші західні партнери не знали про рішення Зеленського відповідає дійсності. І те, що вони зробили йому ай-яй-яй теж правда. І те, що в ОП прифігіли від реакції суспільства теж правда. І зараз не знають, як викручуватися. Далі буде.

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+27

xapyga

29 січня 2024, 22:13

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Синий бакс по 38,15 был в Райфе, еще в 15−00. Сейчас уже 38,20

обменка самая дешевая показывала 38,40

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+15

StraightEdge

29 січня 2024, 20:26

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Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП.

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+102

Qwerty1999

29 січня 2024, 20:10

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Monobank продовжує утримувати

друге місце за кількістю активних карток

серед 60+ укрбанків.

На першому місці — Привабанк.

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StraightEdge

29 січня 2024, 19:58

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ОП только рассматривает отставку Залужного. Но указа еще нет, — источники УП

«Его вызвали и предложили другую должность. Возможно, послом куда-то. Он отказался. Указа нет», — рассказал один из источников.

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StraightEdge

29 січня 2024, 19:37

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Вместо Залужного назначили Буданова, — заявляет журналист Цимбалюк

Сейчас проверить информацию невозможно, ждем официального заявления!

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Qwerty1999

29 січня 2024, 19:35

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Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов вручив подяки та почесні грамоти

працівникам Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

на честь 219-ої річниці відкриття закладу.

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AleksandrBank

29 січня 2024, 18:07

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Перець ти живий?! Що з «синіми»?!

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Консультант порталу «Мінфін»

29 січня 2024, 17:58

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Курс валют на вечір 29 січня: долар на міжбанку росте, а євро трохи впало

https://minfin.com.ua/ua/2024/01/29/120562112/

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