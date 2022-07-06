Максим Богодвид / РИА Новости

Нефть стабилизировалась на уровне около $100 за баррель после того, как инвестбанки сообщили, что опасения по поводу влияния возможной рецессии на сырьевой спрос преувеличены, а перспективы роста потребления энергии в Китае улучшаются. Об этом сообщает Bloomberg.

Марка West Texas Intermediate выросла на торгах в Азии после падения на 8% до самого низкого уровня с конца апреля.

Крупные американские компании разошлись в оценках перспектив «черного золота». Citigroup Inc. предупредила, что цены могут упасть ниже $70 за баррель, а Goldman Sachs и другие инвестбанки заявили, что мировое потребление нефти опережает предложение, а запасы при этом приближаются к критически низкому уровню.

«Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям, — отмечают аналитики Goldman Sachs. — Мировая экономика

по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП».





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