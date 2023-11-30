В последний день осени доллар продолжает дорожать: Курсы валют на 30 ноября 2023 года. • cxid.info
30 ноября 2023 / Экономика
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 30 ноября 2023 года.
Курс валют на 30.11.2023: Доллар дорожает
- 100 долларов США — 3637 грн. (36,37 за доллар, +1 коп.)
- 100 евро — 3995 грн. (39,95 за евро, +14 коп.)
- 100 польских злотых — 922 грн. (9,22 за злотый, +7 коп.)
Курс валют на межбанке 30 ноября 2023 года
На межбанковском рынке на 30.11.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 36.37/36.39
- евро (покупка / продажа) — 39.94/39.95
Курс валют на черном рынке 30 ноября 2023 года
На черном рынке на 30.11.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 37.46/37.55
- евро (покупка / продажа) — 40.85/41.00
#Курс валют #Курс доллара
Новости
«Нафтогаз Украины» опубликовала приятное сообщение для потребителей.
Кто не равнодушен к селедке под шубой, такой салатик точно оценит. Салат получается очень сытным!.
Информацию на официальном сайте ПФУ разместила пресс-служба.
Из минимума продуктов при минимумальных усилиях получится максимально сытное блюдо.
Планируется, что нововведение улучшит взаимодействие между банком и его клиентами.
Отличный вариант на тот случай, когда нет сил или времени придумывать и воплощать что-то вкусное…
Пенсионерам показали расчеты пенсионных выплат.
В 12 регионах Украины проведен мониторинг условий обихода и обустройства мест временного проживания ВПЛ.
Такие надбавки уже заложены в государственном бюджете.
Хозяйкам дали простой рецепт приготовления макарон.
© 2002 — 2023 — Cxid.info
Полная версия сайта