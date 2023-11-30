В последний день осени доллар продолжает дорожать: Курсы валют на 30 ноября 2023 года. • cxid.info

30 ноября 2023 / Экономика

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 30 ноября 2023 года.

Курс валют на 30.11.2023: Доллар дорожает

100 долларов США — 3637 грн. (36,37 за доллар, +1 коп.)

100 евро — 3995 грн. (39,95 за евро, +14 коп.)

100 польских злотых — 922 грн. (9,22 за злотый, +7 коп.)

Курс валют на межбанке 30 ноября 2023 года

На межбанковском рынке на 30.11.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 36.37/36.39

евро (покупка / продажа) — 39.94/39.95

Курс валют на черном рынке 30 ноября 2023 года

На черном рынке на 30.11.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 37.46/37.55

евро (покупка / продажа) — 40.85/41.00

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