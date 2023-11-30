Производственная активность Китая сократилась второй месяц подряд в ноябре, что указывает на ослабление динамики второй по величине экономики мира, несмотря на усиление мер правительства по стимулированию роста.

Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности страны в этом месяце составил 49,4, что ниже среднего прогноза 49,8 в опросе Bloomberg и немного ниже значения 49,5 в октябре. Значение ниже 50 означает сокращение по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс PMI в непроизводственном секторе составил 50,2, оставаясь на положительной территории, но отмечая самое низкое значение с тех пор, как Китай был охвачен Covid в декабре прошлого года. Это также было значительно ниже оценки аналитиков Bloomberg в 50,9 и ниже октябрьского значения 50,6. Компонент активности в сфере услуг PMI в непроизводственном секторе продемонстрировал сокращение до 49,3 пункта по сравнению с показателем 50,1 в предыдущем месяце.

«Я думаю, что это своего рода неудача, потому что, конечно, сектор услуг – особенно спрос частного потребления, спрос на услуги – должен был стать опорой силы, но потерял импульс в ноябре», – сказал Фредерик Нейман, главный экономист HSBC по Азии.

Такое снижение представляет собой проблему для политиков, которые вынуждены бороться с замедлением роста обремененного долгами сектора недвижимости страны и оживить экономику в целом.

Данные вышли вслед за более успешным, чем ожидалось, отчетом о росте валового внутреннего продукта на 4,9 процента в годовом исчислении в третьем квартале, что породило надежды на то, что экономика Китая все же медленно, но восстанавливается.

Более слабые данные PMI рисуют картину экономики, которая теряет темпы в преддверии 2024 года.

Прибыль промышленных компаний Китая выросла на 2,7% в октябре по сравнению с годом ранее, как показали официальные данные, опубликованные на этой неделе, замедлившись с 11,9% в сентябре и 17,2% в августе.

По мнению аналитиков, властям, возможно, потребуется предоставить дополнительную поддержку для противодействия слабому мировому спросу в 2024 году.

«Я думаю, рынок ожидает сигналов о дополнительных мерах поддержки. Будет ли в разработке еще больше бюджетных стимулов, что думают по поводу смягчения денежно-кредитной политики? Потому что есть ощущение, что без дальнейшей политической поддержки экономике органически будет сложно достичь 5 процентов в следующем году», — сказал Нойманн.

Аналитики Nomura перед публикацией PMI заявили, что они ожидают значения в 49,3 за ноябрь.

Они заявили, что ожидают, что экономика снова «упадет» в конце этого года и «весной» 2024 года, поскольку ослабление сектора недвижимости сдерживает рост.

Ожидается, что внешний спрос на китайские товары останется слабым, в то время как инвестиции в «зеленые» отрасли могут достичь пика.

«Боль от очередного спада может, наконец, убедить Пекин сыграть роль кредитора последней инстанции, чтобы спасти некоторых крупных проблемных застройщиков и заполнить огромный дефицит финансирования для строительства и сдачи этих предварительно проданных домов», — сказал Номура.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Financial Times

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