Официальный курс доллара на четверг, 16 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,19 грн/$, что на 20 копеек выше показателей среды.
Евро подорожал на 8 копеек, до 30,61 грн/€.
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Курс на межбанке
Торги четверга на межбанковском рынке открылись небольшим снижением котировок, на 1 копейку – с уровней закрытия среды в 27,16-27,18 грн/$ до 27,15-27,17 грн/$. Однако уже к 11:00 верхний показатель вырос до 27,195 грн/$. Превышение спроса над предложением, наблюдавшееся на вчерашних торгах, сохраняется и сегодня.
Как заранее отмечала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в начале торгов четверга действительно возможна небольшая корректировка курса, который рос в течение среды. Но в целом эксперт не ожидает в ближайшее время возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской нацвалюты.
По ее мнению, на рынке могут возникать значительные колебания котировок, а сегодняшние торги пройдут в рамках 27,10-27,30 грн/$.
Другие эксперты прогнозируют сегодня выход Нацбанка на рынок с целью защиты курса гривны от атак спекулятивно настроенных участников рынка. При этом регулятор не будет препятствовать восходящему курсовому тренду.
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Ожидается участие в торгах энергоимпортеров, а также других хозяйствующих субъектов. В дальнейшем доллар может укреплять и ввиду решения Федеральной резервной системы США, сохранив процентные ставки на нынешнем уровне в 0 и до 0,25% ускорить сворачивание политики монетарного стимулирования экономики с целью завершить ее в марте 2022 года.
Напомним, первая сделка на торгах межбанка 15 декабря прошла по курсу 27,1 грн/$ (в терминале Bloomberg), но практически с первых минут котировки начали динамично расти, сообщила Волуйчак.
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Она отмечает, что в самом начале сессии активность торгов была крайне низкой – рост котировок был спровоцирован не столько значительным спросом, сколько слабым объемом предложения иностранной валюты.
«Однако по мере активизации торгов, ближе к 11 часам, покупателей на рынке стало ощутимо больше. К полудню объем торгов превысил $200 млн, а котировки достигли отметок 27,21-27,22 грн/$», – рассказывает о ходе торгов казначей Юнекс Банка.
Около 12 часов спрос на иностранную валюту достигал пиковых значений. Чтобы смягчить дисбаланс, в этот период на торги выходил Национальный банк с продажей долларов по 27,22 грн/$, говорит Волуйчак.
В общей сложности вчера регулятор продал около $75 млн.
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Но после того, как НБУ покинул торги, котировки опять перешли к росту. Максимальных значений дня – 27,24-27,26 грн/$ – они достигли в обед.
«Однако после обеда ситуация резко изменилась. Активность покупателей начала снижаться, в то время как объем предложения, напротив, вырос», – обратила внимание банкир.
В итоге к завершению сессии TOD (с расчетами день в день) котировки опустились до коридора 27,19-27,21 грн/$. Далее они продолжили умеренное снижение в финальной части торгов среды с расчетами TOM (на следующий рабочий день, то есть в четверг).
Суммарно в Bloomberg за среду прошло сделок на $290 млн, что, отмечает Волуйчак, значительно выше среднедневного объема торгов.
Касательно торгов четверга представитель Юнекс Банка полагает, что в начале сессии возможна небольшая корректировка курса. Однако в целом эксперт не ожидает в ближайшее время возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской нацвалюты.
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«Высокая волатильность на торгах будет сохраняться из-за возможных ситуативных всплесков спроса и предложения», – считает Волуйчак.
По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 27,10-27,30 грн/$.
Курс в обменниках
Утром 16 декабря котировки доллара на наличном рынке были пересмотрены в сторону увеличения – в покупке они повысились на 15 копеек относительно утренних показателей, а в продаже на 14 копеек. Евро подорожал на 7 копеек в покупке, а в продаже – на 8 копеек.
В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,3 грн/$. Евро – 30,4-30,8 грн/€.
Курс на черном рынке
- USD 27,175/27,293;
- EUR 30,500/30,699;
- RUB 0,363/0,367.
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