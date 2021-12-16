Официальный курс доллара на четверг, 16 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,19 грн/$, что на 20 копеек выше показателей среды.

Евро подорожал на 8 копеек, до 30,61 грн/€.

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Курс на межбанке

Торги четверга на межбанковском рынке открылись небольшим снижением котировок, на 1 копейку – с уровней закрытия среды в 27,16-27,18 грн/$ до 27,15-27,17 грн/$. Однако уже к 11:00 верхний показатель вырос до 27,195 грн/$. Превышение спроса над предложением, наблюдавшееся на вчерашних торгах, сохраняется и сегодня.

Как заранее отмечала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в начале торгов четверга действительно возможна небольшая корректировка курса, который рос в течение среды. Но в целом эксперт не ожидает в ближайшее время возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской нацвалюты.

По ее мнению, на рынке могут возникать значительные колебания котировок, а сегодняшние торги пройдут в рамках 27,10-27,30 грн/$.

Другие эксперты прогнозируют сегодня выход Нацбанка на рынок с целью защиты курса гривны от атак спекулятивно настроенных участников рынка. При этом регулятор не будет препятствовать восходящему курсовому тренду.

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Ожидается участие в торгах энергоимпортеров, а также других хозяйствующих субъектов. В дальнейшем доллар может укреплять и ввиду решения Федеральной резервной системы США, сохранив процентные ставки на нынешнем уровне в 0 и до 0,25% ускорить сворачивание политики монетарного стимулирования экономики с целью завершить ее в марте 2022 года.

Напомним, первая сделка на торгах межбанка 15 декабря прошла по курсу 27,1 грн/$ (в терминале Bloomberg), но практически с первых минут котировки начали динамично расти, сообщила Волуйчак.

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Она отмечает, что в самом начале сессии активность торгов была крайне низкой – рост котировок был спровоцирован не столько значительным спросом, сколько слабым объемом предложения иностранной валюты.

«Однако по мере активизации торгов, ближе к 11 часам, покупателей на рынке стало ощутимо больше. К полудню объем торгов превысил $200 млн, а котировки достигли отметок 27,21-27,22 грн/$», – рассказывает о ходе торгов казначей Юнекс Банка.

Около 12 часов спрос на иностранную валюту достигал пиковых значений. Чтобы смягчить дисбаланс, в этот период на торги выходил Национальный банк с продажей долларов по 27,22 грн/$, говорит Волуйчак.

В общей сложности вчера регулятор продал около $75 млн.

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Но после того, как НБУ покинул торги, котировки опять перешли к росту. Максимальных значений дня – 27,24-27,26 грн/$ – они достигли в обед.

«Однако после обеда ситуация резко изменилась. Активность покупателей начала снижаться, в то время как объем предложения, напротив, вырос», – обратила внимание банкир.

В итоге к завершению сессии TOD (с расчетами день в день) котировки опустились до коридора 27,19-27,21 грн/$. Далее они продолжили умеренное снижение в финальной части торгов среды с расчетами TOM (на следующий рабочий день, то есть в четверг).

Суммарно в Bloomberg за среду прошло сделок на $290 млн, что, отмечает Волуйчак, значительно выше среднедневного объема торгов.

Касательно торгов четверга представитель Юнекс Банка полагает, что в начале сессии возможна небольшая корректировка курса. Однако в целом эксперт не ожидает в ближайшее время возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской нацвалюты.

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«Высокая волатильность на торгах будет сохраняться из-за возможных ситуативных всплесков спроса и предложения», – считает Волуйчак.

По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 27,10-27,30 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 16 декабря котировки доллара на наличном рынке были пересмотрены в сторону увеличения – в покупке они повысились на 15 копеек относительно утренних показателей, а в продаже на 14 копеек. Евро подорожал на 7 копеек в покупке, а в продаже – на 8 копеек.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,3 грн/$. Евро – 30,4-30,8 грн/€.

Курс на черном рынке

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