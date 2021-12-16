Завершение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода перенесли на 2022 год. О причинах задержки строительства сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе отчета об итогах работы городской власти за 2021 год.

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«Достройка мостового перехода – отдельная важная тема. Мы планировали и обещали открыть автосообщение этим мостом в 2021 году, но, откроем в следующем. Причиной тому также послужил кризис, вызванный коронавирусом. Были задержки с поставкой материалов, локдауны, болели работники», — отметил мэр.

Он напомнил, что из-за затягивания строительных работ уволил своего заместителя Александра Густелева.

Также в 2021 году были внесены изменения в проект строительства. Предусмотрен еще один съезд на жилой массив Троещина – улицей Оноре де Бальзака и дальнейшее строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

При этом, по словам мэра, мостовой переход общей протяженностью в 10 км готов на 90%.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. На верхнем ярусе планируется 6 полос для движения автотранспорта – по 3 на каждую сторону, на нижнем – линия метро на Троещину. Строительство моста начали в 1993 году (фактически с 2003-го) и многократно останавливали из-за отсутствия финансирования.

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13 октябре КГГА распорядилась увеличить стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в Киеве с 11,251 млрд грн до 19,922 млрд грн.

В конце октября 2021 года прокуратура сообщила, что при строительстве Подольского моста в Киеве украли 150 млн грн.

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Анна Лыса-Кузмич

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