будет сохраняться дольше, чем считалось. Это суровая реальность, от которой не отвертеться.

В начале 2021 года прогнозировалось, что в конце года темпы роста цен в США будут составлять 2%. Вместо этого крупнейшая мировая экономика

может завершить год с инфляцией, близкой к 7%. Сохранение высокого ценового давления означает, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки быстрее, чем ожидалось. Риск этот дополнительно усугубляется тем, что финансовые рынки близки к образованию «пузырей» цен на активы.

По мере нарастания этих рисков оценки акций становятся все менее обоснованным, что вынуждает инвесторов переводить свои средства из быстрорастущих акций в такие активы-убежища, как казначейские облигации. Альтернативным вариантом для инвестиций на фоне текущей неопределенности в экономике будет покупка акций компаний, дивиденды которых растут быстрее инфляции.

Ниже представлен шорт-лист из двух таких компаний, чьи акции могут оказаться сейчас неплохим вложением для инвесторов, ориентированных на регулярный доход. Обе они обладают потенциалом сильного прироста капитала и ежегодно существенно повышают дивидендные выплаты, нивелируя воздействие инфляции.

1. Broadcom

Инвестирование в акции полупроводникового сектора оправдало себя за последние два года. Когда во время пандемии резко возросло пользование разнообразной аппаратурой, оснащенной самыми быстрыми и миниатюрными микросхемами ― от планшетов до мобильных телефонов и дата-центров ― у полупроводниковых компаний даже возникли затруднения с удовлетворением спроса на свою продукцию.

Broadcom – недельный таймфрейм

Если вы хотите инвестировать в этот сектор, но с осторожностью, вложившись в менее волатильные акции, вам стоит присмотреться к Broadcom (NASDAQ:). Чипы беспроводной связи Broadcom используются в iPhone и других смартфонах. Компания также поставляет ключевые компоненты для дата-центров таких гигантов «облачных вычислений», как Google (NASDAQ:) и AMAZON AWS (NASDAQ:).

Опубликованные на прошлой неделе квартальные Broadcom в очередной раз превзошли ожидания. В финансовом четвертом квартале скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 23%, а продажи повысились на 15%.

Главный исполнительный директор Broadcom Хок Тэн отметил:

«Broadcom завершила год с рекордными результатами за четвертый квартал за счет восстановления показателей в корпоративном сегменте и сохраняющегося высокого спроса со стороны поставщиков облачных решений и услуг. Сегмент инфраструктурного программного обеспечения продолжает демонстрировать стабильный рост, при этом наши усилия сосредоточены на стратегических клиентах».

Широкое присутствие Broadcom в нескольких отраслях обеспечивает инвесторов надежным источником дохода и, одновременно с этим, дополнительным потенциалом роста. За последние три года акции Broadcom подскочили на 250%, при этом вырос и дивиденд компании.

Размер выплат увеличился более чем в три раза — с $1,02 на акцию за каждый квартал 2017 года до $4,1. На прошлой неделе компания объявила об увеличении дивиденда по обыкновенным акциям на 14% и начале выкупа акций в объеме $10 миллиардов.

Исходя из вчерашней цены закрытия $639,86, дивидендная доходность акций Broadcom составляет более 2,56%, что выше средней доходности среди компаний из расчетной базы . С учетом сохранения высокого спроса компании, похоже, ничто не будет мешать и дальше выплачивать инвесторам крупные дивиденды.

2. Verizon

Инвесторам, стремящимся заработать наличность на своих позициях в акциях, стоит подумать о покупке бумаг телекоммуникационных компаний со стабильной выручкой.

Под это описание подходит Verizon Communications (NYSE:), поставщик услуг мобильной связи и интернета, от которых потребители при возникновении проблем в экономике будут отказываться в последнюю очередь. Предсказуемость и высокая способность удерживать клиентов увеличивают привлекательность телекоммуникационных операторов в глазах инвесторов, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Verizon – недельный таймфрейм

С 2007 года Verizon постоянно увеличивает дивиденды. Компания выплачивает ежеквартально $0,64 на акцию при годовой дивидендной доходности 5%.

Под руководством главного исполнительного директора Ханса Вестберга компания сокращает инвестиции в направления бизнеса с высокими рисками вроде медийного, чтобы полностью сосредоточить свои усилия на расширении сети. Недавно Verizon продала Yahoo инвестиционной компании Apollo Global Management (NYSE:) за $5 миллиардов, из которых $4,25 миллиарда было получено наличными.

В этом году Verizon превзошла прогнозы по росту базы абонентов мобильной связи. Поддержку показателями оказали промоакции на новые телефоны, с помощью которых компания побуждала клиентов пользоваться более быстрой сетью нового поколения 5G.

Акции телекоммуникационных компаний обычно не показывают сильный рост, особенно если сравнивать их с быстрорастущими бумагами фондового рынка. Однако эти «защитные» по своей природе бумаги помогают инвесторам опережать инфляцию за счет своей приличной доходности.

И тем не менее, бумаги Verizon продолжают отставать от широкого рынка. В этом году они подешевели на 13% на фоне опасений о том, что бизнесы кабельного телевидения и стационарной связи продолжат негативно сказываться на профиле роста компании.

Инвесторы, однако, игнорируют два ключевых фактора. Verizon продолжает лидировать в развертывании сетей 5G, а ее бизнес беспроводной связи обладает огромным потенциалом роста. Прибыль на акцию и продажи за оказались лучше оценок аналитиков.

Verizon оказалась в верхней части составленного Goldman Sachs списка отстающих компаний, способных в 2022 году продемонстрировать мощное восстановление. Согласно банку, стоимость акций компании в новом году может повыситься на 24%. Сессию четверга бумаги завершили на отметке $50,55.

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