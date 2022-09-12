Экономика Украины после падения на 32% в 2023-м восстановится всего на 4%. Инфляция по итогам текущего года будет на уровне 30%, а в следующем – 24%. При этом стоимость доллара в 2023-м будет около 45 грн/$.

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Об этом говорится в анализе ICU, который опубликовало издание Independent. «Тенденция экономики Украины в ближайшем будущем будет почти L-образной…Украина понесла огромные потери в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Экономика явно выжила, но в ближайшие годы она столкнется с многочисленными препятствиями», – отмечают ее аналитики.

Они добавили, что инфляция, как и ожидалось, ускорилась, но не вышла из-под контроля. По оценкам ICU, она начнет замедляться в начале 2023 года и в целом по итогам следующего года снизится до 24% с 30% этого года.

«Одноразовая девальвация гривни в июле оказала быстрое положительное влияние на валютный рынок, но до конца 2023 года могут потребоваться дополнительные раунды девальвации, чтобы еще больше сократить избыточный спрос на иностранную валюту», – отмечается в отчете.

Согласно прогнозу ICU, курс доллара по итогам этого года достигнет 40 грн/$, а по итогам следующего – 45 грн/$, в то же время международные резервы снизятся с $23 млрд в этом году до $19 млрд в следующем. С учетом такой девальвации нацвалюты номинальный ВВП аналитики в этом году оценивают в $146 млрд, а в следующем – $129 млрд, а госдолг увеличится с 86% ВВП до 99% ВВП.

Ранее в Министерстве экономики Украины работают над тем, чтобы увеличить уровень ВВП на душу населения с 4,5 тыс. до 12 тыс. долларов. Для такого роста нужен рост экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Как писал OBOZREVATEL, министр экономики Юлия Свириденко уточняла, что текущие прогнозы ВВП на 2023 год очень изменчивы. Они варьируются от сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения на 30-35% в 2022-м.

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