Половина жителей Вильнюса согласны с тем, что мазут с низким содержанием серы следует временно использовать в столице как одну из альтернативных видов топлива в предстоящий отопительный сезон наряду с другими видами топлива, которые уже используются.

50% жителей Вильнюса согласились бы на такой вариант, который сейчас рассматривается столичными властями. О таких настроениях в обществе свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу занимающегося отоплением столицы предприятия «Vilniaus šilumos tinklai» (VŠT). Ещё 30% не поддерживают использование мазута с низким содержанием серы для производства тепла, у 20 % опрошенных нет своего мнения на сей счёт.

Опрос, проведённый Центром изучения общественного мнения и конъюнктуры рынка «Vilmorus», показал, что сжигание малосернистого мазута как альтернативы природному газу, использование биотоплива, тепла, поставляемого независимыми поставщиками тепла, и сжигание отходов чаще поддерживают мужчины ( 54%), пенсионеры (61%).), представители малообеспеченной группы, когда ежемесячный доход на одного члена семьи составляет до 700 евро (53%).

Несколько чаще такой вариант отопления не одобряют женщины (35%), лица с высшим образованием (35%) и представители более обеспеченной группы, у которых ежемесячный доход превышает 700 евро на члена семьи (37%).

Вильнюсские власти этим летом начали рассматривать возможность подогревать воду и отапливать жилые дома за счёт сжигания малосернистого мазута, чтобы застраховаться от возможной нехватки привычного топлива, используемого для производства тепла, и остановить рост цен на отопление в предстоящем сезоне. Цена на природный газ в настоящее время почти в три раза выше, чем на мазут. Между тем дефицита малосернистого мазута на рынке нет, поэтому не предвидится и большого скачка его цен на отопление.

«Мазут не является новинкой в столичном теплохозяйстве — он используется в качестве резервного топлива уже несколько десятков лет. Позже от него полностью отказались, но инфраструктура, необходимая для его использования, осталась. В настоящее время у малосернистого мазута есть два больших преимущества – большой выбор предложений и низкая цена.

В крайне сложной геополитической ситуации, когда Россия осуществляет энергетический шантаж, ограничивая поставки природного газа, такая альтернатива практически неизбежна, если мы хотим контролировать риски, связанные с возможным дефицитом природного газа и крайне дорогим производством тепла», — пояснил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, не уточняя, как именно Литва зависит от поставок российского газа, которого она давно не получает по собственной инициативе.

Опрос, проведённый компанией «Vilmorus», также показал, что более половины жителей Вильнюса (58%) знают, что Вильнюс рассматривает возможность сжигания мазута с низким содержанием серы в предстоящем отопительном сезоне.

Лучше осведомлены об этой возможности пенсионеры (77%), лица с высшим образованием (63%), а меньше — молодёжь (37% знают и 63% не знают), большая часть которой, надо полагать, живёт с родителями.

Большинство респондентов (61%) заявили, что считают, что временное сжигание малосернистого мазута планируется в связи с возможным дефицитом природного газа в Европе, в связи с выгодной ценой на мазут и возможностью его приобретения (54%) и для поддержания стабильных цен на отопление (52%).

«Сжигание малосернистого мазута будет временной мерой — только на один отопительный сезон, и даже после этого временного решения малосернистый мазут не станет основным видом топлива, а лишь дополнит существующие. Предварительно подсчитано, что в ноябре мазут составит около 30 % от всего топлива, необходимого для производства тепла», — сказал руководитель Вильнюсских тепловых сетей Геримантас Баканас.

VŠT предусматривает, что малосернистый мазут будет использоваться как альтернативный вид топлива временно — на 6-7 месяцев. В зависимости от температуры наружного воздуха часть необходимой вильнюсцам тепловой энергии обеспечит только использование биотоплива.

С похолоданием настанет черёд и другого топлива — природного газа. Однако текущая ситуация показывает, что зимой Европа может столкнуться с нестабильными поставками природного газа, а цена на этот ресурс находится на историческом максимуме. Таким образом, мазут с низким содержанием серы будет использоваться в качестве альтернативы, когда в предстоящем отопительном сезоне надо будет удовлетворить более высокие потребности в тепле и помочь сбалансировать затраты на его производство.

Специалисты VŠT подсчитали, что сжигание малосернистого мазута позволит сохранить стоимость тепла в столице на уровне прошлогоднего отопительного сезона.

Поскольку мазут в качестве резервного топлива в Вильнюсе и других городах страны использовался и прежде, имеющиеся у столичных тепловиков газовые котлы подходят для сжигания мазута с низким содержанием серы.

В настоящее время компания инвестирует в системы приёма, хранения и подачи мазута в котельные, а также проводит ремонтные работы на железнодорожной ветке, по которой мазут будет доставляться на электростанцию.

Параллельно был подготовлен отчёт по выбору Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) — просчитаны загрязнение воздуха, запахи, рассеивание шума – на тот случай, когда на вторую ТЭЦ в Вильнюсе будет временно возвращено использование жидкого топлива в водогрейных и паровых котлах.

Моделирование загрязнения атмосферного воздуха, запахов и шума показывает, что концентрации оксида углерода, диоксида азота, твёрдых частиц и диоксида серы в атмосферном воздухе при сжигании мазута не превышают установленных законодательством нормативов загрязнения атмосферного воздуха и не будут иметь негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Также не будут превышены допустимые уровни запаха и шума за пределами территории предприятия.

Стоит только удивляться, почему при таких сплошных выгодах Вильнюс и другие города в своё время отказались от мазута.

Отчет о выборе ОВОС представлен на оценку ответственным органам. Литовское агентство по охране окружающей среды должно представить мотивированное требование о внесении изменений в отчёт или решение по нему до 29 сентября.

Компания «Vilmorus» провела опрос жителей Вильнюса 16-19 августа. В нём приняли участие жители Вильнюса в возрасте 18 лет и старше, из них 51 % — мужчин и 49 % — женщины. У 53 % опрошенных — среднее или специальное среднее, у 42 % — высшее образование (коллегия, университет).