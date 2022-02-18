Компания DHL Express вошла в Экспертный совет ЦЭТ «Маркетплейс.Легко»

Представлять компанию в Экспертном совете при Центре электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» будет директор филиала DHL в Казани Эрнест Валеев.

Международный оператор экспресс-доставки DHL Express будет оказывать всестороннюю поддержку совету, помогая развивать сектор электронной коммерции в России и на зарубежных рынках, руководствуясь своей экспертизой и опытом.

«Электронная коммерция – это двигатель глобальной торговли, и можно не сомневаться, что это направление продолжит масштабироваться как в B2C, так и в B2B-сегментах, — говорит вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Дмитрий Саутенков. — И это хороший знак, что не только столица России, но и другие города объединяют экспертов отрасли, чтобы вместе формировать новую бизнес-среду и учиться адаптироваться к новым реалиям».

По его словам, Республика Татарстан является одним из самых перспективных регионов России. «Поэтому мы рады стать членом совета по электронной торговле и оказывать всяческую поддержку местному бизнесу», — добавил Дмитрий Саутенков.

Сотрудничество DHL Express и бизнеса Татарстана началось более 25 лет назад, когда компания начала работать в Казани в 1996 году, а через несколько лет появилось подразделение в Набережных Челнах, обслуживающее всю территорию Закамья.

В августе 2020 года директор филиала DHL Express в Казани Эрнест Валеев принимал участие в конференции по развитию трансграничной электронной торговли, организованной по поручению президента РТ Рустама Минниханова, в ходе которой он отметил, что многие местные поставщики уже готовы к выходу на зарубежные рынки.

В качестве примера Эрнест Валеев привёл одного из клиентов компании, который «год назад начал свой бизнес в гараже, а сейчас его товар продаётся как на Amazon, так и через собственный сайт».

«В 2021 году количество зарегистрированных на маркетплейсах татарстанских магазинов увеличилось в 7 раз, превысив уровень 23 тысяч, — сказал помощник президента РТ и уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. — Бурное развитие онлайн-торговли в Татарстане и соответствующий рост товарооборота ставил перед нами задачу обеспечить татарстанским предпринимателям быструю, удобную и надёжную доставку товаров в регионы России и в любую страну мира на конкурентных условиях».

По его словам, привлечение экспертизы одного из мировых лидеров в области экспресс-доставки — компании DHL — поможет продавцам повысить свою конкурентоспособность на российском и мировом рынках.

Напомним, что АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» создан в марте 2021 года при Торгово-промышленной палате (ТПП) РТ. Его задачей является помогать предпринимателям начинать успешную торговлю на маркетплейсах. В 2021 году ЦЭТ провёл выездные обучающие мероприятия в 14 муниципальных районах республики, организовал 2 масштабных марафона по выводу татарстанских предпринимателей на маркетплейсы. При непосредственной помощи ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» в 2021 году более 3500 татарстанских предпринимателей начали успешные продажи.

В Экспертный совет вошли представители ведущих компаний интернет-торговли, транспортных услуг и логистики: «Почта России», «Яндекс.Маркет», eBay, Boxberry, Ozon, Wildberries, «Авито», «AliExpress Россия», «Деловые линии», СДЭК, DHL, eCom Рortal, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и другие. В задачу совета входит выработка предложений по развитию электронной торговли в Татарстане, упрощению процедуры вывода производителей и поставщиков товаров на маркетплейсы, улучшению условий по логистике и оптимизации складского хранения.

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