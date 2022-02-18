Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поддержка международных партнеров ежедневно усиливает украинскую армию, экономику и позиции государства на международной арене.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

«Наши международные партнеры показали свою поддержку не на словах, а на деле. Их помощь усиливает нашу армию, нашу экономику, наши позиции на международной арене. Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет, и наш враг это видит и пытается расшатать корабль изнутри. То есть запугать нас всех, разъединить нас», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что «наше сплочение на самом деле это наше лучшее оружие и это наша сила».

«У нас великая держава, у нас сильная армия, у нас мужественные военные – спасибо им за это. За нашими военными стоит сильный несокрушимый мужественный народ, мудрый. Мы хотим мирно жить, мы хотим процветать и работать на своей земле. Никому не позволим посягать на наше демократическое, европейское свободное цивилизованное будущее», — подчеркнул Премьер-министр.

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Он призвал доверять украинским воинам, народу и верить в украинское государство.

Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников во время Часа вопросов в Верховной Раде заявил, что Украина уже получила от международных партнеров более двух тысяч тонн помощи в виде современного оружия, боеприпасов и средств бронезащиты, и это далеко не конец.