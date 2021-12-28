Посетители одного из ресторанов сети McDonalds в Китае теперь могут сидеть не на стульях, а на велотренажерах, параллельно сбрасывая вес. Выработанной энергией клиентам предложено заряжать свои гаджеты.

Инициатива была выдвинута в рамках экологического тренда. Помимо того, что тренажер сам по себе изготовлен из переработанного пластика, он также выполняет и психологическую функцию — помогает избавиться от чувства стыда тем, кто считает, что переедает.

Действительно ли поможет ли такое нововведение — остается под вопросом. Даже на популярном вирусном видео велотренажер крутит лишь одна девушка, а еще один посетитель просто сидит на такой конструкции. В соцсетях смогли его понять — не все считают, что обед и тренировку следует сочетать, и немногие вообще готовы заниматься интенсивными физическими нагрузками в ресторане.

Как сообщал Ruposters, этим летом россиянка обратилась в суд с жалобой на McDonald’s, который ввел ее в искушение в пост.