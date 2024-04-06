Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон продолжает тормозить принятие законопроекта о финансовой помощи для Украины. В Конгрессе заговорили об отставке Джонсона.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Джонсон находится в сложной ситуации. Он планирует баллотироваться в Конгресс США на предстоящих выборах, а республиканцы вынесли предложение о его отставке.

Смотрите также НАТО и США удвоят усилия над поиском ресурсов для Украины, – Блинкен

Джонсон ищет выгоды

Достаточно одного конгрессмена, чтобы тот подал предложение об отставке Джонсона с должности Спикера палаты представителей США. Это запускает процесс голосования Парламента.

Процесс начался. Без голосов демократов Джонсон не сможет остаться на этом посту,

– сказал Шейтельман.

Как отметил политтехнолог, Джонсон строит стратегию победы на предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года, и остаться в должности.

Джонсон ведет переговоры с Байденом о том, что он внесет на голосование собственный пакет помощи для Украины, а Байден заберет запрет на выдачу новых лицензий на экспорт из США сжиженного природного газа. Вероятно, это запрос его официальных спонсоров, которые занимаются этим бизнесом в его штате,

– отметил Шейтельман.

Спикер Палаты представителей США пытается объединить помощь Украине и собственную выгоду.

Джонсон пытается обменять вопрос Украины на защиту своей должности спикера, чтобы дожить до выборов. Это не глобальная политика, а какие-то мелкие интересы,

– отметил Михаил Шейтельман.

Майкл Джонсон и законопроект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил о «некоторых нововведениях» в пакете помощи для Украины, которые могут включать предоставление помощи в форме кредитов. Он ожидает утверждения пакета после каникул.

Майк Тернер, глава разведки Палаты представителей США, ожидает, что Майк Джонсон внесет вопрос о помощи Украине на рассмотрение в ближайшее время, возможно, уже 9 апреля. Тернер также надеется, что подавляющее большинство Конгресса поддержит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на внутренние разногласия.

Голосование за законопроект о помощи Украине в Палате представителей США может быть отложено на несколько недель. Майк Джонсон до сих пор пытается договориться с радикальными республиканцами о помощи Украине.

Источник