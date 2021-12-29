В следующем году электронная коммерция станет движущей силой взаимодействия маркетологов с клиентами. Стратегии электронной коммерции охватят такие каналы, как телевидение, социальные сети и магазины, в большей степени, чем маркетологи могли себе представить.

Маркетологи адаптируют свои стратегии электронной коммерции, чтобы стать более персонализированными, упростят свои данные о клиентах и ​​маркетинговый стек, добавят рекламные объявления для покупок и даже переобучат своих сотрудников в магазинах, чтобы лучше приспособиться к покупателям, ориентированным на диджитал технологии.

Упрощенный стек

Будущее электронной коммерции будет зависеть от персонализации. По словам Трейси Райан О’Коннор, вице-президента группы компании Qubit, чтобы повысить точность обмена сообщениями, а также повысить окупаемость инвестиций, брендам придется упростить источники данных и свой стек электронной коммерции.

Больше персонализации

Как мы увидели в недавнем новогоднем шоппинге, сезонные события растягиваются на более длительный период времени. Киберпонедельник стал Кибер-месяцем. А летние акции от Amazon Prime Day действительно больше похожи на Prime Week.

В 2022 году покупательское путешествие будет становиться все более персонализированным. Маркетологи, обращающие внимание на эти сигналы данных, получат конкурентное преимущество.

«Объединив персонализацию и обнаружение продуктов, маркетологи брендов и мерчандайзеры смогут использовать данные из этих источников, включая комбинированное представление о клиентах, чтобы гарантировать, что они адаптируют каждое посещение и опыт на каждом уровне и каждой точке соприкосновения в шопинге». — сказала О’Коннор.

Оптимизация AI

«В 2022 году мы увидим развитие персонализации на основе искусственного интеллекта, чтобы предоставлять более персонализированный опыт», — заявила О’Коннор. «Это влечет за собой модели машинного обучения, которые учитывают поведение клиентов, а также различные источники данных, которые можно вводить, принимать и использовать для лучшего понимания потребителей в масштабе».

Она добавила: «Мы уже перешли от универсальной модели искусственного интеллекта к алгоритмам, отвечающим требованиям отдельных клиентов, без необходимости тестировать и учиться каждый раз. Например, новые модели искусственного интеллекта можно использовать для каруселей продуктов, которые зависят от вашего местоположения, поведения или даже погоды».

Электронная коммерция объединяется с офлайн-покупками

В то время как путь к открытию продукта будет индивидуализирован за счет персонализации, опыт офлайн-покупок и в Интернете будет объединен. Чтобы понять, какую форму этот тренд примет в 2022 году, важно отметить, что электронная коммерция будет двигателем этого слияния.

«По мере слияния офлайн- и онлайн-покупок в 2022 году объем электронной торговли резко возрастет, — сказала О’Коннор. «В то время как покупатели возвращаются в физические магазины, мы не наблюдаем снижения количества покупок в Интернете — фактически, мы наблюдаем постоянный рост. В 2021 году мы увидели, что все больше людей начинают шопинг онлайн, ищут нужные продукты по лучшей цене и транзакцию совершают в магазине. Даже когда пандемия утихнет, покупки в Интернете будут продолжать процветать, потому что такое поведение стало привычным».

Она пояснила: «В 2022 году бренды столкнутся с проблемой определения того, как адаптировать смешанный опыт покупок онлайн и офлайн, чтобы соответствовать тем скачкам, которые сделала электронная коммерция за последние два года. Это будет особенно важно для ритейл секторов, где покупатели по-прежнему предпочитают офлайн-компоненты, такие как мода или красота, но, в конце концов, мы не ожидаем, что эффективность онлайн-продаж снизится из-за возобновления работы магазинов».

Целостный подход к физическим магазинам

«Ожидайте целостного подхода в работе с физическими магазинами, который включает электронную коммерцию и позволяет диджитал покупателям получить от своего визита то, что они хотят», — сказала Никки Бэрд, вице-президент по ритейл инновациям поставщика ритейл технологий Aptos.

«Перенесемся в 2022 год, и мы увидим, что ритейлеры будут стремиться к целостному опыту работы в магазинах, который направлен на то, чтобы помочь покупателям перейти от физического к диджитал взаимодействию с их брендом». — сказала Бэрд.

Бэрд предположила, что один из инструментов, который ритейлеры могут использовать более широко, — это «виртуальный шкаф». Покупатели будут носить с собой диджитал представление всех продуктов, которыми они владеют, от этого ритейлера. Они могут ссылаться на это при совершении покупок.

Уполномоченные сотрудники магазина

Конечно, ритейлеры хотят быть уверенными, что не упустят шанс, предлагая плавный переход от диджитал покупок к офлайн-покупкам. Успешные ритейлеры в 2022 году постараются не исключить сотрудников из этого уравнения.

«По-прежнему существует значительный процент покупателей, которые посещают магазины, чтобы пообщаться с сотрудниками», — сказала Бэрд. «В 2022 году опытные ритейлеры будут стремиться повысить роль сотрудников в общем опыте работы магазина и использовать мобильные технологии для поддержки этого». — сказала Бэрд.

IT-обновления

По мере того как открывается все больше физических магазинов, новая эра покупок с помощью диджитал технологий потребует вложений в персонализацию, оптимизацию и удобство.

«Финансовое оздоровление ритейлеров в сочетании с тем фактом, что многоканальность покупок подтолкнула устаревшие IT-системы к критической точке во время пандемии, приведет к увеличению инвестиций в основополагающие современные технологические системы в 2022 году», — сказала Бэрд.

Проблемы цепочки поставок в прошлом году, наряду с возросшими ожиданиями потребителей, требуют от ритейлеров предоставления точной информации о том, какие товары доступны для покупки и когда они могут быть доставлены.

Больше shoppable рекламы

Персонализация и видимость инвентаря в режиме реального времени также повлияют на рекламу, делая объявления более shoppable.

«Функциональность shoppable рекламы сейчас играет большую роль, чем когда-либо прежде, тем более, что привычки делать покупки на дому сталкиваются с проблемами цепочки поставок», — сказал Оз Эциони, генеральный директор платформы Clinch. «Преимущества shoppable коммерции выходят также за рамки потребителя, предоставляя ритейлерам неоценимую информацию о потребительских предпочтениях для будущих кампаний и для бренда в целом».

Такие каналы, как email и SMS, уже давно используют персонализированные данные, такие как недавние покупки и брошенные корзины, чтобы стать более актуальными для покупателей и увеличить продажи. Однако в 2022 году эти персонализированные элементы будут более интегрированы в рекламу.

«Самой большой проблемой и возможностью для маркетологов, использующих shoppable кампании в 2022 году, будет Shoppable TV», — отметил Эциони. «Ключом будет использование всех доступных им инструментов, чтобы сделать эти рекламные объявления как можно более актуальными. Для этого требуется многоуровневая первичная информация и персонализация, отражающая среду покупателя, включая время суток, погоду, рекламные акции и многое другое. Оттуда маркетологи могут глубже понять своих потребителей и быстрее адаптироваться с помощью соответствующих призывов к действию, которые позволяют их клиентам принимать решения о покупке в режиме реального времени». — сказал Эциони.

Социальная коммерция будет разнообразной

Платформы социальных сетей уже давно являются источником ценной молвы о брендах и продуктах. В 2022 году эти диджитал сообщества станут основными источниками shoppable дохода. А это означает, что бренды будут смотреть не только на Facebook для диверсификации и снижения затрат на рекламу.

«Ключем станет диверсификация ваших покупок в социальных сетях за счет новых каналов, — сказал Роб Ван Нюенен, генеральный директор провайдера решений для электронной коммерции Channable. «Вероятно, Tik Tok в 2022 году соберет около 2 млрд пользователей, в то время как Instagram и Pinterest предоставляют соответствующие возможности для социальной коммерции. При этом доходы от социальной торговли могут достичь почти 50 млрд долларов, поэтому важно разработать стратегию использования этих каналов».

Многие из этих нововведений в электронной коммерции будут обеспечиваться за счет рентабельности инвестиций. Но чтобы получить эту прибыль, маркетологи должны будут стать более проворными в своей стратегии персонализации данных, выполнении DCO и взаимодействии с социальными сетями. Поступая таким образом, в 2022 году они построят лучшие отношения с клиентами, одновременно увеличивая эффективность своих маркетинговых бюджетов.