Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь, в зачистке которого от бойцов экстремистской организации «Азов» (запрещена в РФ) участвуют подразделения чеченского спецназа.

Политик приехал лично поддержать российских бойцов и ознакомиться с оперативной обстановкой в городе, рассказал в своем телеграм-канале журналист Роман Бабаян. Он также встретился там с командующим 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым.

Накануне Кадыров опубликовал видео водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя, которое взяли под контроль чеченские бойцы. Глава Чечни отметил, что российские военные взяли под контроль Левобережный район города.

Несколько дней назад Кадыров рассказал о спасении окруженных украинскими националистами спецназовцев под Мариуполем.