Большая часть украинского экспорта вывозилась потребителям морским транспортом через порты Мариуполя, Николаева, Одессы, Черноморска и Южного. С началом активных боевых действий между Россией и Украиной их работа была заблокирована. По этой причине остро встал вопрос создания альтернативных маршрутов поставок. Очевидным выходом из сложившейся ситуации стало использование железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

По сообщению АПК-Информ, первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Транспортные власти заявили, что поездами из Украины в Европу можно вывозить до 600 000 тонн зерна в месяц. Трейдеры и представители сельского хозяйства заявили, что Украина, у которой все еще остаются значительные объемы зерна на складах, может экспортировать его поездами через свою западную границу.

Цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках обновляют максимумы, и зерновые культуры — не исключение. Динамика изменения цен на пшеницу и кукурузу представлена на графиках ниже.

Цена бушеля пшеницы (USD). Источник: finviz.com

Цена бушеля кукурузы (USD). Источник: finviz.com

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, продажа за рубеж сельскохозяйственной продукции приносит 45% экспортной выручки. Наша страна предлагает на мировых рынках подсолнечное масло (23% экспорта), кукурузу (22%), пшеницу (19%), рапс (6%), жмыхи (6%), ячмень (5%), мясо птицы (3%) и соевые бобы (2%).

Основные покупателями являются Бангладеш, Египет, Индонезия, Йемен, Ливан, Ливия, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис, Турция, Филиппины и Эфиопия. Без преувеличения, Украина кормит почти 400 млн человек во всем мире. Учитывая, что по данным Минсельхоза планируется собрать не более 70% прошлогоднего урожая, вышеперечисленные страны будут вынуждены выходить на рынок с дополнительными заявками на покупку.

Возобновление экспорта зерновых позволит увеличить поступление иностранных валют и выполнить в срок свои обязательства перед потребителями. Кроме того, гривна может получить определенную поддержку на межбанке. Однако глобальных девальвационных тенденций это, увы, изменить не сможет.

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