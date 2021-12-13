Секретарь Совета по правам человека судебной системы Ирана Казем Гарибабади объявил, что Исламская Республика Иран ввела санкции в отношении американских физических и юридических лиц, сообщает сегодня, 13 декабря агентство Mehr.

По словам Казема Гарибабади, США вводили санкции по любому поводу, а затем стали применять санкции против физических и юридических лиц. Эти санкции делятся на две категории: запрет на поездки в США и замораживание счетов. В связи с этим он добавил:

«Как правило, 100% людей, попавших под санкции США, не ездят в эту страну и не имеют там никаких средств, так что эти санкции являются символическими».

Гарибабади заявил, что в рамках «возмездия» Иран вводит санкции против некоторых физических и юридических лиц США, в том числе тех, кто занимается вопросами прав человека. Поэтому в санкционном списке Ирана оказалось более 20 американских физических и юридических лиц.

EADaily напоминает, что Иран находится в конфронтационных отношениях с США со времён Исламской революции 1978−1979 годов.