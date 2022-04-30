БАКУ /Trend/ — Постоянное укрепление продовольственной
безопасности является одним из основных приоритетов
социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане.
Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство экономики,
этот стратегический вопрос постоянно находится в центре внимания, и
даже в периоды негативных тенденций в мире, в том числе широкого
распространения инфекции COVID-19, в Азербайджане в результате
превентивных и системных мер не было сбоев в цепочке
«производство-поставки-потребление», проблем с ассортиментом
продуктов питания и обеспечением потребителей. Все это является
логическим следствием правильного и целенаправленного политического
курса, направленного на дальнейшее укрепление продовольственной
безопасности.
«Учитывая стратегическую значимость продовольственных ресурсов в
текущий период, когда мировая экономика сталкивается с рядом
испытаний и трудностей, и наблюдаются изменения климата, колебания
энергетического, финансового, продовольственного и других рынков,
Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за
потребительским рынком при министерстве экономики проводит
регулярный мониторинг запасов основных продуктов питания, строго
контролируется обеспечение населения продуктами питания.
Контрольные мероприятия проводятся на основе принципов координации
деятельности государственных структур и государственно-частного
партнерства. Однако в последние дни в СМИ распространяются
различные сообщения о запасах некоторых продуктов питания. Еще раз
отмечаем, что вопрос, связанный с запасами продовольствия,
находится под постоянным контролем государства, и распространяемая
информация о том, что какое-либо событие может стать причиной
нехватки продовольствия, не имеет под собой никаких оснований», —
говорится в сообщении.
(Перевод: Нубар Кулузаде)