БАКУ /Trend/ — Постоянное укрепление продовольственной

безопасности является одним из основных приоритетов

социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство экономики,

этот стратегический вопрос постоянно находится в центре внимания, и

даже в периоды негативных тенденций в мире, в том числе широкого

распространения инфекции COVID-19, в Азербайджане в результате

превентивных и системных мер не было сбоев в цепочке

«производство-поставки-потребление», проблем с ассортиментом

продуктов питания и обеспечением потребителей. Все это является

логическим следствием правильного и целенаправленного политического

курса, направленного на дальнейшее укрепление продовольственной

безопасности.

«Учитывая стратегическую значимость продовольственных ресурсов в

текущий период, когда мировая экономика сталкивается с рядом

испытаний и трудностей, и наблюдаются изменения климата, колебания

энергетического, финансового, продовольственного и других рынков,

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за

потребительским рынком при министерстве экономики проводит

регулярный мониторинг запасов основных продуктов питания, строго

контролируется обеспечение населения продуктами питания.

Контрольные мероприятия проводятся на основе принципов координации

деятельности государственных структур и государственно-частного

партнерства. Однако в последние дни в СМИ распространяются

различные сообщения о запасах некоторых продуктов питания. Еще раз

отмечаем, что вопрос, связанный с запасами продовольствия,

находится под постоянным контролем государства, и распространяемая

информация о том, что какое-либо событие может стать причиной

нехватки продовольствия, не имеет под собой никаких оснований», —

говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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