Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда, а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии. Об этом компания сообщила в своем телеграмме.

Причиной остановки продаж онлайн в компании называют срочные технические работы и подчеркивают, что в ближайшее время работу сервисов возобновят. Сколько будут продолжаться технические работы не уточняется.

Международная деятельность

Как ранее сообщал «Минфин», Украина и Польша подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере и создании совместного предприятия, которое позволит увеличить экспорт.

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