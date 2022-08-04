Новый владелец рассказал о судьбе известного ритейлера

Американская инвестиционная компания Gordon Brothers стала новым владельцем немецкого бренда женской одежды Orsay, сообщает WWD. Архивы, связанные товарные знаки и другая интеллектуальная собственность были выкуплены у Orsay GmbH за нераскрытую сумму.



В Gordon Brothers заявили, что немецкий бренд сохранит свое ДНК, при этом займется разработкой новой одежды, обуви и аксессуаров. Для успешного развития Orsay на международном рынке и поддержания существующей франшизы Gordon Brothers заключила партнерство с технологической фирмой Scayle — бизнес-подразделением компании About You. Она предоставит ритейлеру новое программное обеспечение для электронной коммерции, позволяющее обслуживать клиентов в Европе.



В прошлом году Orsay столкнулся с финансовыми сложностями вследствие пандемии, а влияние вооруженного конфликта на Украине только усугубило ситуацию, вызвав снижение спроса немецких потребителей.



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Осенью прошлого года Orsay GmbH подала заявление о возбуждении судебного дела в связи с надвигающейся неплатежеспособностью в первом квартале 2022 года. В начале этого года компания Gordon Brothers была привлечена для реструктуризации бизнеса, но в итоге решила выкупить его.



«Мы купили бренд, — комментирует президент Gordon Brothers по брендам Тобиас Нанда. — То, что я буду называть старой компанией, было ликвидировано, а ряд принадлежавших ей магазинов закрылись — в основном в Германии. Но франчайзи продолжали продавать Orsay, продолжают сейчас и продолжат работать в течение следующих нескольких лет».











Для работы над брендом была собрана команда из 100 человек, многие из которых трудились в компании и раньше. Они займутся поиском поставщиков, дизайном, маркетингом, развитием в онлайне и работой с франчайзи. «Наша цель состоит не в том, чтобы заново изобрести Orsay. Мы хотим сохранить бренд таким, каким он был раньше, с точки зрения эстетики и ДНК, но новым способом, который имеет экономический смысл», — отметил Тобиас Нанда. Он добавил, что у Orsay отличный продукт и маркетинг, также хорошо работали электронная коммерция и направление франчайзинга, но собственная розница была слабым звеном, поэтому от ее развития новый владелец откажется.



Издание WWD отмечает, что основанная в 1975 году Orsay была одной из первых европейских компаний, запустившей онлайн-продажи в Германии в ноябре 1998 года. Летом 1999-го заработала английская версия сайта, и бренд начал доставлять заказы во все страны Европейского Союза. В интервью WWD в 2000 году руководитель Orsay рассказывал, что объем электронной коммерции компании увеличился в пять раз в 1999 году и тогда был сопоставим с объемом продаж самого маленького магазина Orsay.

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