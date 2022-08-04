– Китай решил, что под видом военных учений устроит блокаду Тайваня и будет блокировать торговые пути, снабжение самого острова, вывоз продукции. И это достаточно серьезный шаг и для мировой экономики, и для самого Китая, – говорит журналист Виталий Портников.

– Большая часть микросхем, которые сейчас используются в высокотехнологичных товарах, производится именно на Тайване. И любые задержки с поступлением этих микросхем на мировые рынки могут уменьшить производство и айфонов, и компьютеров, и вообще любой техники, которая необходима для нормального функционирования мировой экономики, а не только нормальной жизни людей, – объясняет Портников.

Журналист напоминает, что впервые данная проблема появилась в период пандемии коронавируса, когда были закрыты многие предприятия на территории Тайваня и других стран, и мировая экономика до сих пор не может опомниться из-за дефицита микросхем.

Портников предполагает, что сейчас, в связи с китайской блокадой, ситуация может и вовсе усугубиться.

Многие работники и в самом Китае, и в западных странах, и в государствах Азии, которые работают с высокими технологиями, будут вынуждены уйти в простой.

– А производство мобильных телефонов, компьютеров, автомобилей – всего, в чем используются микросхемы, приостановится, и многие необходимые товары просто начнут становится дефицитом, чего мировая экономика не знала уже многие десятилетия.

По мнению Портникова, руководство КНР это прекрасно понимает, но для него дефицит товаров не столько важен, так же, как и неважны провалы в экономическом развитии самого Китая.

Журналист подчеркивает:

– Тайваньский вопрос беспокоит руководство КНР намного больше, чем любые экономические проблемы. В Пекине должны продемонстрировать, что не смирятся с тем, что западные лидеры посещают Тайвань без разрешения Пекина.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ceng Shou Yi

И к тому, что западные лидеры относятся к Тайваню не как к мятежной провинции КНР, а как к самостоятельному субъекту, с руководством которого можно поддерживать отношения, а самое главное поддерживать самих жителей Тайваня в сохранении демократии на отдельно взятом острове, – отмечает Портников.

Журналист напоминает, что после визитов Нэнси Пелоси стали раздаваться призывы и к делегациям европейских парламентов посетить Тайвань и выразить поддержку руководству острова. По его словам, такие призывы слышны и в Германии, и во Франции, и в других странах.

– И я совершенно не исключаю, – продолжает Виталий Портников, – что и другие западные политики прислушаются к словам спикера Конгресса Нэнси Пелоси, что сейчас идет борьба между авторитаризмом и демократией, и в этой ситуации важно не только посещать Киев, как это сделала Пелоси, но и очень важно посещать Тайвань.

Кроме того, говорит Портников, важно оказывать поддержку всем странам, демократическое развитие которых является, по сути, вызовом тем диктатурам, которые стараются во что бы то ни стало выжить.

Именно поэтому блокада Тайваня – это одна из тех задач, которые должны продемонстрировать цивилизованному миру, что Китай никогда не смирится с возможностью спокойного и самостоятельного существования Тайваня.

– То есть, – делает вывод журналист, – времена, когда отношения между двумя берегами тайваньского пролива были относительно неплохими, когда страны обменивались делегациями, когда руководство тайваньской партии приезжало в Пекин на встречу с китайскими коммунистами, остались в прошлом.

– И для обоих правительств, – подчеркивает Портников, – в Тайбэе и в Пекине – вопрос территориальной целостности является решающим, потому что они до сих пор претендуют на всю территорию Китая – в Китае включают Тайвань, на Тайване включают материковый Китай.

Однако, по словам журналиста, для Тайваня сама идея Китайской Республики является скорее оправданием существования демократического Тайваня, который может противостоять амбициям Пекина.

Но тем не менее, считает Портников, именно это и позволяет демократическим странам, которые давно уже признали правительство в Пекине единственным представителем Китайской Народной Республики и разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой на Тайване, поддерживать саму идею демократии в Китае и утверждать, что любое объединение Китая может произойти только мирным демократическим путем и при сохранении того устройства, которое выбрали жители Тайваня как острова, сохранившего традиции Китайской Республики докоммунистического образца.

А блокада острова как раз напоминает, что коммунистический Китай с этими традициями мириться не хочет. Он готов нанести экономический урон Тайваню и самому себе, только лишь чтобы доказать свои возможности, – считает Виталий Портников.





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