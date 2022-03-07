«Логистические проблемы остаются, однако глобальной угрозы жизнедеятельности людей из-за отсутствия товаров не наблюдается. На сегодняшний день все группы товаров присутствуют в наличии. Однако стоит отметить проблему, которая возникла из-за отсутствия муки. Товар исчез с полок многих магазинов. Это трудно объяснить, поскольку в Днепре работает большой завод «Днепромлын», который имеет свои запасы зерна», — отметил он.

Специалист предположил, что возникшая ситуация связана с тем, что основные магазины не перестроились на новый режим работы в части расчетов. Поскольку некоторые сети безнаказанно не рассчитываются с поставщиками, последние отказываются отгружать товар бесплатно. Это проблема, которую нужно будет решать в ближайшее время.

«Некоторые магазины закрылись, однако большая их часть продолжают свою работу в обычном режиме, особенно это касается продовольственных магазинов. Аграрии поставляют товары на рынок, но в ограниченном ассортименте. Цены немного поднялись, что является вполне объяснимым явлением. Очереди в банкоматы сократились. Расчёты безналичными способами оплаты в сетевых магазинах работают в нормальном режиме. Глобального дефицита не наблюдается, экономика продолжает функционировать», — проинформировал эксперт.

Михаил Крапивко добавил: «В связи с тем, что Украина находится в тяжёлом положении, государство запретило вывозить из страны критические группы товаров (энергоносители, продукты питания и сельхозяйственная продукция), тем самым, обеспечивая продовольственную безопасность своим гражданам».

Напомним, что Нацбанк Украины зафиксировал курс валют и не проводит торги. При этом стоит отметить, что покупка банками валют разрешена, но продажа валюты не допускается, как и переводы на счёта других стран.

Подводя итоги, экономический эксперт отметил следующее — несмотря на сложившиеся обстоятельства, экономика Украины сохраняет работоспособность, что не может не радовать.