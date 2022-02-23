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Investing.com — Западные державы отреагировали на вмешательство России в Восточную Украину введением санкций, но акции должны открыться ростом, поскольку инвесторы позитивно отреагировали на взвешенный характер реакции. Инфляция в еврозоне остается повышенной, а это означает, что Европейский центральный банк вскоре присоединится к Банку Англии в принятии сложных решений по денежно-кредитной политике. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в среду, 23 февраля.

1. Ограниченные западные санкции

Запад отреагировал на ввод российских войск на восток Украины санкциями против российских банков, а также членов российской элиты, тесно связанных с Кремлем.

Однако они далеко не соответствуют суровым экономическим мерам, которые обещали США и их союзники, если Россия войдет в Украину.

С помощью новых санкций Запад пытается сохранить влияние на Москву в попытке предотвратить вторжение на всю Украину, включая столицу Киев. Однако это также можно рассматривать как признак слабости на фоне опасений по поводу того, сможет ли мировая экономика

2. Проблемы денежно-кредитной политики Великобритании

справиться с растущими ценами на энергоносители, а также с ростом процентных ставок, что создает потенциал для стагфляции.

Масштабы трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается Банк Англии, были раскрыты заместителем управляющего центрального банка Беном Бродбентом в годовом отчете парламенту в среду.

«Это самый сложный период для денежно-кредитной политики с тех пор, как в 1992 году началось таргетирование инфляции», — заявил он.

Банк Англии повысил процентные ставки до 0,5% в этом месяце с 0,25%, что является вторым повышением за последние два заседания, и инвесторы рассчитывают на очередное повышение ставок на следующем запланированном заседании банка в середине марта.

Бродбент сказал, что нет никаких гарантий, что инфляционное воздействие роста цен на импорт быстро исчезнет.

Эту точку зрения поддержал заместитель губернатора Дэйв Рамсден, выступая во вторник на ежегодной конференции Национального союза фермеров.

«Некоторое дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, будет уместным в ближайшие месяцы, — сказал Рамсден. — Но могут возникнуть новые шоки — мы не предвидели недавний рост цен на энергоносители, и, как мы видим сегодня, кризис в Украине набирает обороты».

3. Акции откроются ростом; S&P выйдет из зоны коррекции

Фондовые рынки США позже откроются ростом, восстановившись после недавних значительных потерь, поскольку инвесторы более оптимистично смотрят на события в Восточной Европе.

К 6:10 утра по восточному времени (11:10 по Гринвичу) выросли на 210 пунктов, или 0,6%, в то время как выросли на 0,7%, а — на 1%.

В среду не будет крупных выпусков экономических данных. В центре внимания находятся акции компании по кибербезопасности Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:), которая превзошла ожидания аналитиков благодаря отчету о доходах за второй квартал, и Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:). Космическая компания сообщила о меньших, чем ожидалось, результатах в четвертом квартале.

4. Инфляция в еврозоне привлекает внимание к мартовскому заседанию ЕЦБ

Инфляция в еврозоне оставалась высокой в ​​январе, при этом годовой показатель подтвердился на уровне 5,1%, что на 0,3% больше, чем за месяц. Это усиливает давление на Европейский центральный банк, чтобы он обуздал денежно-кредитную политику, которая по-прежнему включает программу покупки облигаций.

Ожидается, что ЕЦБ на своем следующем заседании в марте подаст сигнал о прекращении покупок облигаций в третьем квартале, открывая дверь для повышения ставок до конца года.

Однако политический деятель ЕЦБ Роберт Хольцманн оспорил эту последовательность, заявив в интервью для прессы, что центральный банк может начать повышать процентные ставки до того, как прекратит свою схему покупки активов.

5. Нефть отступает от семилетних максимумов

Цены на сырую нефть вернули себе часть достижений предыдущей сессии в среду, упав с семилетнего максимума, поскольку Запад не стал нацеливаться на российский энергетический рынок.

«Санкции, объявленные до сих пор, не должны сильно повлиять на экспорт российской нефти, — отмечают аналитики ING в заметке. — Местные банки, которые активно участвуют в сырьевой отрасли, остались нетронутыми».

В то же время западные державы и Иран, похоже, близки к возрождению ядерного соглашения, которое в обмен на ограничение Тегераном его ядерных амбиций приведет к возвращению экспорта сырой нефти из страны Персидского залива на мировой рынок.

Теперь инвесторы ждут в США от Американского института нефти , которые должны быть опубликованы позднее в среду после праздничных выходных.

Автор Питер Нерс

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