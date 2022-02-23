Фото: Яндекс

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не может отказаться от Москвы, несмотря на обострение ситуации в Киеве. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета по возвращении из Сенегала, пишет ТАСС.

«Турция не может делать выбор в пользу России или Украины. Мы нацелены на такие шаги [по разрешению ситуации], которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба нашим связям с этими странами», — сказал президент.

При этом Эрдоган подчеркнул, что «Турция должна действовать очень чувствительно и предпринимать шаги осторожно».

Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным после переговоров с партнерами по НАТО.

«На данном этапе для нас было бы уместно [сначала провести переговоры в рамках] саммита НАТО. Было бы гораздо лучше провести переговоры [с Путиным] после этого», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, когда он планирует провести переговоры с российским президентом.

Как ранее сообщили в канцелярии президента Турции, видеоконференция лидеров НАТО может пройти в среду. Между тем никто из западных стран не сообщал о проведении подобной встречи.

Эрдоган выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной. Как отметил президент Турции, НАТО должна наконец определить четкую позицию по ситуации между РФ и Украиной, а также предпринять все необходимые меры.

«Блок НАТО должен наконец определить четкую позицию и предпринять все необходимые меры. А то все только и делают, что говорят, а реальных шагов не делают», — сказал Эрдоган.

При этом Эрдоган также выразил надежду «на скорейшее возобновление переговоров между двумя соседями Турции — Россией и Украиной».