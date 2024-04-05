Національний банк України різко знизив офіційний курс долара. Проте єдина європейська валюта зросла у ціні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Станом на п’ятницю, 5 квітня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 39,02 гривні за один долар. Офіційний курс станом на четвер становив 39,19 гривні за один долар. На готівковому ринку курс впав на 10 копійок — 39,45 гривні за долар.

У п’ятницю офіційний курс гривні до євро становить 42,34. У четвер, 4 квітня, офіційний курс гривні до євро становив 42,26.

Курс валют на 6 квітня

Відомо, що у державному бюджеті на 2024 рік прогнозований середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 гривні. Інфляцію закладено на рівні 9,7% проти 28% у 2023 році.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю TrueUA пояснював, що від того, коли Україна отримає макроекономічне фінансування, залежить майбутній курс долара. Також терміни фінансування відобразяться на здатності держави виконувати свої соціальні функції. Економіст наголосив, що «на сьогодні ми є заручниками термінів отримання макроекономічної допомоги».

Нагадаємо, НБУ розглядає можливість прив’язки гривні до євро замість долара. Це пов’язано зі зростанням попиту на євро при здійсненні валютних операцій, на який припадає майже 50% безготівкових операцій.

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