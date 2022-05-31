Саммит Европейского союза принял решение о предоставлении Украине срочного займа на сумму 9 млрд евро для погашения неотложных бюджетных нужд. Об этом заявила на пресс-конференции ночью 31 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет ЭП.

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«Украина нуждается в неотложной финансовой поддержке. Как вы знаете, ежемесячно Украина требует около 5 млрд евро ежемесячно для поддержки базовых выплат, таких как зарплаты, пенсии и т. д.», — напомнила фон дер Ляен, выступая после завершения заседания Европейского совета.

Чтобы погасить этот кассовый разрыв, ЕС вскоре выделит Украине беспрецедентно большой пакет макрофинансовой помощи.

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«Мы готовим механизм неотложной макрофинансовой поддержки на сумму 9 млрд, над введением которой мы будем работать в течение недели», — заявила президент ЕК.

Политическое решение подтвердил президент ЕвроСовета Шарль Мишель «9 миллиардов евро подтверждены Европейским советом», — подчеркнул он.

Заметим, что макрофинансовая поддержка является долгосрочной ссудой, но с очень низкими процентами, близкими к нулю.

Помощь ЕС

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро .

25 октября Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн. евро.

Украина и ЕС 23 июля 2020 официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро.

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