Российский рынок арматуры валится с беспрецедентной скоростью. За истекший месяц стоимость этой продукции на споте упала примерно на 20%, а по сравнению с докризисными показателями середины февраля — почти на 30%. Котировки находятся на уровне декабря 2020 г. и продолжают спускаться. При этом предпосылок к скорому развороту пока не видно. Участники рынка предполагают, что сортовой и фасонный прокат продолжит дешеветь, а установленные на июнь заводские цены еще будут пересмотрены.

Текущая обстановка выглядит совершенно безотрадной. Ослабленный спрос на падающем рынке — это классика. Потребители четко видят свою выгоду, которая заключается в минимизации закупок в расчете на грядущие скидки. При этом металлургические компании и дистрибьюторы равно заинтересованы в стимулировании продаж. Первым важно загрузить мощности, вторым — обеспечить стабильный приток наличных средств. Отрицательная маржинальность выглядит в этих условиях меньшим злом.

Есть ли выходы из создавшегося положения? Поставщики надеются на активизацию спроса со стороны строительной отрасли уже в июне. Такая вероятность есть, хотя для того чтобы рынок впитал в себя накопившиеся за последние три месяца излишки, нужно гораздо больше времени. Металлургические компании сокращают производство, чтобы уменьшить избыток предложения, но получили за это предостерегающий окрик от ФАС. Резко снижены закупочные цены на металлолом, но и эти действия могут повлечь за собой неприятные последствия.

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