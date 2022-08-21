Большинство немцев недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца. Его рейтинг опустился до рекордного минимума.

Работой Олафа Шольца недовольны 62% немцев. Такие результаты показал опрос, проведенный с 15 по 19 августа институтом исследования общественного мнения (INSA). Заказчиком выступало Bild am Sonntag. Издание отмечает, что рейтинги политика

, его партии и правительства падают после того, как он возглавил исполнительную власть страны.

«Только 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, а 62% недовольны — это отрицательный рекорд за все время его пребывания на посту», — сообщает Bild am Sonntag.

Если бы состоялись прямые выборы

канцлера, то Олаф Шольц занял бы только третье место, добавляет издание. Ему бы досталось 18% голосов. 25% отдали бы свои голоса министру экономики, который прославился своими активными заявлениями на фоне энергокризиса.

Что касается партийных выборов, то СДПГ также оказалась бы на третьем месте. А первое бы заняла ХДС/ХСС, которая была ранее правящей партией страны.

С прошлого года в Европе начался энергокризис, который ухудшается сокращением поставок российского газа из-за ситуации вокруг «Северного потока» и попытками ЕС перейти на СПГ. За это время стоимость газа выросла в пять раз — до $ 2500 за тысячу кубометров. Берлин, в свою очередь, принципиально не хочет запускать «Северный поток — 2», а ввел сокращение потребления газа в стране на фоне роста тарифов на энергоносители.