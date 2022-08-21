Большинство немцев недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца. Его рейтинг опустился до рекордного минимума.
Работой Олафа Шольца недовольны 62% немцев. Такие результаты показал опрос, проведенный с 15 по 19 августа институтом исследования общественного мнения (INSA). Заказчиком выступало Bild am Sonntag. Издание отмечает, что рейтинги политика
«Только 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, а 62% недовольны — это отрицательный рекорд за все время его пребывания на посту», — сообщает Bild am Sonntag.
Если бы состоялись прямые выборы
Что касается партийных выборов, то СДПГ также оказалась бы на третьем месте. А первое бы заняла ХДС/ХСС, которая была ранее правящей партией страны.
С прошлого года в Европе начался энергокризис, который ухудшается сокращением поставок российского газа из-за ситуации вокруг «Северного потока» и попытками ЕС перейти на СПГ. За это время стоимость газа выросла в пять раз — до $ 2500 за тысячу кубометров. Берлин, в свою очередь, принципиально не хочет запускать «Северный поток — 2», а ввел сокращение потребления газа в стране на фоне роста тарифов на энергоносители.