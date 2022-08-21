Курс доллара в Украине может вырасти до 100 гривен, но произойти это может в случае поражения украинских защитников на фронте.

Об этом в интервью изданию «Главред» сообщил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

Он подчеркнул, что курс доллара в Украине на данный момент полностью зависит от военной обстановки.

Если же ВСУ дадут отпор российским захватчикам и не позволят захватить часть Донецкой области, которая находится под контролем Украины, и освободят Херсон, то доллар останется на прежнем уровне, то есть гривна будет стабильной.

«Если же, не дай Бог, отдадут эти территории, и Россия начнет наступление на Николаев и дальше, курс достигнет 60 гривен за доллар, для начала. А к концу года, если ситуация «замерзнет» – 100″, — подытожил Соскин.





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