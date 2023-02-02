Сегодня 13:00 — ВалютаОфициальный курс доллара в Украине в феврале так и останется на уровне 36,6 грн/$. В то же время наличный, вероятно, составит 40 грн/$ и выше.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что поступает достаточно много валюты в страну.

«Я думаю, что сейчас ничего принципиально меняться не будет и мы снова будем видеть официальный курс 36,6 грн, а наличный где-то на уровне 40+ грн. В целом на сегодняшний день поступает достаточно много валюты в страну через помощь наших партнеров, которые полностью удовлетворяют потребности в валюте внутренний рынок. Поэтому в этой ситуации каких-то ожиданий относительно резкого падения курса не вижу», — сказал специалист.

Как отметил финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман, ситуация на валютном рынке, сформировавшаяся по состоянию на начало 2023 года, дает основания для сдержанного оптимизма.

«В целом благодаря налаживанию экспорта, значительной международной финансовой поддержке, стабилизирующим мерам НБУ и улучшению ожиданий во II полугодии 2022 года баланс спроса и предложения на валютном рынке улучшился. Наличный рынок в большинстве своем стабилен, а незначительные колебания курса гривны, в частности в декабре, так же связаны с сезонным фактором и были значительно меньше, чем в августе-сентябре», — добавил специалист.

В общем, ситуация в наличном сегменте валютного рынка остается устойчивой, отметил Фурман. Дальнейшая динамика курса гривны в наличном сегменте валютного рынка по-прежнему будет определяться многими факторами, среди которых, в частности как объемы поступления международной помощи, объемы экспортной выручки и покупки валюты для импорта товаров, так и военная ситуация.

«В то же время за период полномасштабной войны валютный рынок Украины научился выносить за скобки военные и политические события и реагирует прежде всего на экономические факторы или по крайней мере на видимые экономические последствия военно-политических событий. Именно поэтому, например, не происходило курсовых колебаний в дни массированных ракетных атак российских террористов», — отметил Фурман.

Свой прогноз также озвучил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital. По его словам, никаких факторов, которые негативно влияли бы на валюту, пока не предусматривается. Более того, после колебаний, которые были в конце декабря и начале января из-за бюджетных выплат, валюта будет укрепляться.

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«Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривна более-менее укрепляется на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривны из-за того, что прежде всего будет поступать внешняя помощь и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет. То есть наши золотовалютные резервы стабильно пополняются, что несколько улучшает ожидания по отношению к гривне. В то же время нет никаких таких фундаментальных факторов, которые бы существенно давили. По крайней мере, на данный момент мы не ожидаем», — пояснил эксперт.

Один из факторов, влияющих на курс доллара — зерновое соглашение. Однако в феврале не ожидается пересмотров договоренности. Паращий добавил, что цены на энергоресурсы — это то, что могло бы надавить на гривну из-за роста, но они остаются более или менее умеренными.

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Впрочем, основным риском остается геополитический фактор. «Мы понимаем, что любая эскалация будет увеличивать неопределенность и давить на гривну», — отметил эксперт.

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