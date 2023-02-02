В рамках партнёрской программы Минэкономразвития России и Ozon новгородские предприниматели через центр «Мой бизнес» получат персональную помощь наставников для старта продаж на популярной платформе и бесплатное продвижение товаров.

Эксперты Ozon не только помогут разобраться, как работает маркетплейс, но и расскажут, как правильно оформить карточки товаров и запустить рекламную кампанию. Воспользовавшиеся поддержкой продавцы также получат пять тысяч бонусных баллов, которые можно потратить на рекламу продукции. Это привлечёт примерно 70 тысяч просмотров.

По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачёва, электронная коммерция – перспективное направление и в ближайшее время будет только набирать обороты.

«У каждого агрегатора свои особенности, разбираться в которых у малого бизнеса

, как правило, не хватает времени и компетенций. Поэтому для расширения каналов продаж на Ozon, одной из быстрорастущих компаний, за каждым обратившимся предпринимателем будет закреплён персональный менеджер. По некоторым параметрам новая программа схожа с проектом социальной сети «ВКонтакте» и Минэкономразвития России – удвоение рекламного бюджета на продвижение в ВК. Такой поддержкой через наш центр «Мой бизнес» воспользовались 67 предпринимателей. Полагаю, что Ozon нашемуинтересен не меньше. Решиться выйти на известный маркетплейс, поверить в себя – гораздо проще, ощущая «плечо» профессионала», – подчеркнул министр.

Программа доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продавали товары на Ozon. Для участия необходимо подать заявку по ссылке. После этого специалисты новгородского центра «Мой бизнес» свяжутся и разъяснят порядок действий.

Напомним, центр «Мой бизнес» функционирует в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, в январе в центре «Мой бизнес» в Великом Новгороде прошёл бесплатный образовательный курс «Ведение предпринимательской деятельности». Новгородские предприниматели осваивали новые компетенции для ведения бизнеса.

По информации пресс-центра правительства Новгородской области.

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