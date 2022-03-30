Война России в Украине перевернула существовавший «режим мирного прогресса». У него было три ингредиента: глобализация, создающая материальное процветание во всём мире; глобальные коллективные действия, призванные устранить негативные последствия экономического роста, в числе которых усиление неравенства и изменение климата; и, что, наверное, самое фундаментальное, отсутствие войн.

Эти компоненты взаимно друг друга усиливали. Было принято считать, что глобализация, наряду с существованием ядерного оружия и сдерживающим эффектом доктрины взаимного гарантированного уничтожения, делала несостоятельной саму идею войны, а глобальные коллективные действия помогали сделать глобализацию социально и экологически более приемлемой.

Сегодня этот режим фатально подорван решительным настроем президента России Владимира Путина, который готов перекраивать границы силой и вновь грозит ядерной войной. Кроме того, у многих стран сегодня имеется огромный потенциал кибероружия, которое позволяет им наносить урон критической инфраструктуре друг у друга – от систем электро- и водоснабжения до здравоохранения и служб чрезвычайной помощи. Международная гонка вооружений неизбежна.

Реакция Запада на российское вторжение включает заморозку активов Центрального банка России, отключение российских банков от международной системы финансовых сообщений SWIFT, лишение России статуса «страны с режимом наибольшего благоприятствования» в торговле, запрет на экспорт технологий в Россию и многое другое. В совокупности все эти меры, вероятно, изменят глобальный финансовый ландшафт, а также будущее глобализации. В долгосрочной перспективе они будут стимулировать Россию, Китай и связанные с ними страны создавать альтернативные системы.

Кроме того, эта война, как и предшествовавшая ей пандемия, обнажила хрупкость глобальных производственных цепочек. В будущем правительства стран мира будут стремиться повышать устойчивость производственных цепочек, занимаясь диверсификацией источников сырья и комплектующих, а также усиливая самодостаточность. Поскольку всё больше стран преследуют несовместимые политические цели, мировая экономика будет становится всё более балканизированной.

Также резко усилились требования обеспечить энергетическую безопасность. Эта работа приведёт к радикальным изменениям в экономике, поскольку она предполагает ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии в некоторых из стран-импортёров энергоресурсов и активное продвижение атомной энергетики в других. Стремление обеспечить продовольственную безопасность, которая сегодня оказалась под угрозой из-за негативного влияния украинской войны на поставки зерновых и удобрений, может привести к вредной политике по принципу «разори своего соседа».

Поскольку мирные дивиденды исчезают, а процесс глобализация отчасти повернул вспять, мир оказался на перепутье. С одной стороны, есть то, что можно назвать «Великим развалом»: деглобализация, коллапс глобальных коллективных действия, возрождение национализма, экологический крах, угроза полномасштабных войн, в том числе с применением ядерного оружия. С другой стороны, нынешний политический кризис может мобилизовать транснациональный коллективный дух, который можно использовать для придания новой формы мирному прогрессу.

Возможна ли эта «другая сторона»? Несомненно, нападение на Украину стимулировало правительства, опирающиеся на широкую народную поддержку, отложить в сторону свои узкие эгоистичные интересы ради коллективных действий. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением российского вторжения поддержала 141 страна. Задача сейчас – мобилизовать этот дух в интересах решения глобальных проблем.

Государства мира обязаны ответить на этот вызов в «Большой двадцатке», «Большой семёрке», ООН и на других международных площадках. Другой альтернативы просто нет, если мы хотим справляться с такими кризисами, как пандемии и изменение климата, а также со многими другими не менее явными угрозами: утрата биоразнообразия, финансовая нестабильность, антимикробная резистентность, нехватка воды и продовольствия, сбои и манипуляции в цифровых системах и так далее.

Строительство нового, благотворного мирового порядка требует реконфигурации трёх столпов мирного прогресса, начиная с выдвижения новых инициатив по поддержанию международных антивоенных норм. Хотя мы вступили в эпоху повышенной геополитической напряжённости, должно быть достаточно внезапного возрождения ядерных, химических и биологических военных угроз для того, чтобы убедить все стороны: сдерживание таких угроз – жизненно важно для их собственных интересов. Договор о нераспространении ядерного оружия нужно укреплять и расширять. Конвенции, запрещающие химическое и биологическое оружие, нужно сделать всеохватывающими и верифицируемыми. Женевские конвенции, устанавливающие правила войны, нужно расширить, включив в них тему кибероружия.

Кроме того, в реформе нуждаются правила, регулирующие экономическую глобализацию. Сегодня глобальные производственные цепочки создаются в основном ради максимального увеличения прибыли. Хотя уже предпринимаются усилия по повышению устойчивости производственных цепочек, мало что указывает на то, что они помогут повысить экологическую или социальную устойчивость международной торговли. Для учёта социальных и экологических последствий торговли (как внутри, так и между глобальными производственными цепочками) от бизнеса и правительств надо требовать отчётности о социальном и экологическом влиянии их деятельности, а торговые правила следует реформировать на основе этих показателей.

Наконец, нам нужен новый мультилатерализм, который будет делать акцент на взаимодополняемости национальных и глобальных целей – так, чтобы мы могли воспользоваться полезными для всех и дающими позитивную сумму возможностями в экономической, социальной и экологической сферах. Новые многосторонние соглашения должны распространять выгоды многосторонней координации так, чтобы их получали все участвующие страны.

Понимая, что подобные многосторонние соглашения будут особенно трудно заключать в нынешний конфликтный период, мировые лидеры могут начать с формирования «коалиций доброй воли». Хорошим примером такого подхода стало немецкое предложение в «Большой семёрке» создать «глобальный климатический клуб» для ускорения реализации Парижского климатического соглашения.

Опасности стремления к национальным эгоистичным интересам на фоне глобальных проблем должны быть всем очевидны. Чтобы предотвратить «Великий развал», мы должны перестроить фундамент для мирной жизни и устойчивого процветания в этом прекрасном, но хрупком мире.

Деннис Сноуэр – президент Инициативы глобальных решений (GSI), программный директор The New Institute (Гамбург), профессор Школы управления Hertie.

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