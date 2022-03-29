Хроника пикирующей России

Итальянская ENI заявила, что не будет платить за газ в рублях. G7 тоже отказала ультиматуму Путина. РФ угрожает остановить поставки газа в ЕС. Что дальше? Газпром может пойти на остановку поставок, даже получая оплату в евро. А значит, получит серьезные штрафы за невыполнение долгосрочных контрактов. Но Россия богатая страна — лет за 20 рассчитается.

Экспорт нефти из РФ на предпоследней неделе марта упал на 26%. И это только начало. Хотя эмбарго было бы сильнее. Вот только и импорт упал. Поэтому с валютой у путинского режима пока проблем нет. А вот с товарами да. Бензоколонка перестала работать.

Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Из-за санкций рейтинговое агентство больше не может покрывать эмитентов из РФ и саму РФ как государство.

Anonymus хакнули 870 ГБ информации всероссийской телевизионной компании. Интересно, найдут ли там рабочие файлы монтажа фейков.

Росграм — аналог вражеского инстаграма — так и не заработал даже для тестового режима в обещанное время 28 марта. Российские инстасамки уже заждались превратиться в русамки.

РБК пишет, что запасы техники Samsung и Apple хватит лишь на 2−3 месяца. Склады стремительно пустеют по всем фронтам. Правда, российский бизнес активно ищет лазейки в санкционной блокаде.

А ритейлеры тут же отвечают РБК — дефицита смартфонов Apple и Samsung не будет. Возможная причина — они просто будут не по карману россиянам.

60% площадей в торговых центрах Москвы опустело. Их занимали иностранные бренды.

ЦБ России разрешил россиянам снимать проценты по валютным вкладам только в рублях. Валюта сейчас нужна на оплату чеченским и другим наемникам.

Российская брокерская компания Univer Capital обратилась в Ц Б России за помощью. Но центробанк РФ ответил, что помощь брокерским компаниям не предусмотрена. Первый пошел.

Что происходит в Украине

Минэкономики Украины оценивает сумму единовременных потерь от российской агрессии в $565 млрд. Это почти 300% довоенного ВВП. Состав текущих потерь ниже. Сумма выглядит с запасом. Но ведь и война еще не закончилась.

$119 млрд — разрушения инфраструктуры;

$112 млрд — падение ВВП в 2022 году;

$91 млрд — потери гражданского населения;

$80 млрд — потери предприятий и организаций;

$54 млрд — потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

$48 млрд — потери госбюджета.

А согласно расчетам Британского центра экономики и бизнес-исследований (CEBR) в 2014−20 годах военный конфликт с Россией обошелся Украине еще в $280 млрд. С РФ нужно взять каждый цент на восстановление. О компенсациях за разрушенные человеческие жизни я молчу — им нет цены.

Сегодня в Турции проходит второй раунд очных переговоров на этой площадке.

Российские войска перегруппировываются — пытаются окопаться на севере Украины и взять Мариуполь на юге. РФ перебросила 1000 наемников ЧВК Вагнера на восток Украины из Сирии, что говорит о нежелании вести настоящие мирные переговоры. Одновременно продолжают уничтожать тыловое обеспечение украинской армии. Готовят операцию по окружению ВСУ в зоне ООС ударами с севера и юга.

Похожим образом Гитлер сменил направление главного удара в 1942 году с Москвы на Кавказ. Украинские войска все эти планы знают и укрепляют оборону. А контратаками постепенно отбрасывают врага от Киева, Харькова и Николаева.

Сейчас главная задача переговоров с агрессором — решение гуманитарных вопросов. Только в Мариуполе под обстрелами фашистов остаются порядка 170 тыс. мирных украинцев.

Читайте также: Жизнь «за забором»: Что получит Россия вместо СССР

Международные новости

Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции поддержало создание Группы для расследования преступлений в Украине. Соглашение подписали Польша, Литва, Украина. К нему также могут присоединиться и другие страны, в том числе не европейские.

Теперь у россиян есть шанс доказывать, как «украинские нацики» совершают преступления у себя в стране. Вот только, похоже, россияне скорее умеют фейковые новости сочинять, чем что-либо доказывать в реальном суде.

Guardian пишет, что переориентация российских энергоносителей с США и Европы на Азию станет мировым потрясением. Интересно, почему они делают такой вывод. Ведь если в Азию пойдет российские нефть и газ, то он вытеснит оттуда энергоносители из других стран. От перемены места слагаемых сумма не поменяется.

Также журналисты таблоида не учитывают логистику — на переориентацию нефти и газа с месторождений, заточенных по ЕС, понадобится много времени и денег. А у РФ нет ни первого, ни второго. Кроме того, еще и технологическая отсталость будет нарастать.

Шанхай закрыт на локдаун. Китайские власти надеются за 10 дней побороть вспышку омикрона. Завод Tesla тоже приостановил свою работу, как минимум до 1 апреля. Но шанхайский порт продолжил работать в обычном круглосуточном режиме.

В Индии пройдет двухдневная общенациональная забастовка, в которой организаторы планируют участие 200 млн. чел. Основные требования:

отказ от приватизации ряда госпредприятий;

увеличение заработной платы;

«справедливое распределение» доходов;

равные права для рабочих, нанятых по контракту.

Индия купила в начале марта у РФ 6 млн барр. нефти. А за весь 2021 год 12 млн барр. Объем на самом деле не ахти какой. Но обход санкций США — это серьезно.

Рыночные новости

США начинают обсуждать госбюджет на 2023 финансовый год (стартует в октябре). Бюджетный дефицит планируется в сумме $1,15 трлн или 4,5% ВВП. Это слишком много для подавления высокой инфляции. Зато поможет экономическому росту.

Байден снова пытается повысить ставку корпоративного налога на прибыль с 21% до 28%, что плохо для бизнеса.

Goldman Sachs ухудшил оценки полупроводниковой отрасли.

По мнению инвестбанка, замедление глобального ВВП с 6,3% в 2021 году до 3,2% в 2022 году из-за высокой инфляции и повышения ставок ФРС ударит по полупроводниковой отрасли, которая обычно сильно коррелирует с глобальным экономическим ростом.

Глава ОПЕК заявил, что нефтегазовой отрасли понадобится $11 трлн инвестиций.

Дружба Саудовской Аравии с США крепится сделкой с самолетами Boeing. СА купит их на $13−15 млрд.

Цены на нефть в том числе падают из-за ожиданий сокращения спроса. Экономические проблемы Китая и ЕС снижают спрос на бензин.

А вот сделка с Ираном на грани срыва — Тегеран хочет, чтобы США вывели Корпус стражей Исламской революции (КСИК) из списка террористических организаций.

Тесла готовит очередной сплит. Обычно это приводит к увеличению спроса на акции и росту их цены. +5,5% акция дала сразу на премаркете и 8% в ходе основной сессии. Реакция рынка явно неадекватная и говорит об оптимизме розничных инвесторов.

Goldman Sachs прямо говорит о том, что сейчас широкий рынок акций ведут вверх инвесторы физлица. И они по своему правы — рынок труда устойчивый с растущими зарплатами, прогнозы по прибыли в сторону ухудшения в массе не пересматриваются.

Читайте также: Нефтедоллару приходит конец: да здравствует новый доллар

Японская газета Nikkei сообщила, что Apple на 20% сократит производство модели iPhone SE. Акция AAPL дорожает 10-ю сессию подряд, что стало самой длинной победной серией с октября 2010 года. Рынок упорно игнорирует негативные новости, которых сейчас накапливается с каждым днем все больше.

Ритейл сеть Walmart решила прекратить продажу сигарет в некоторых магазинах. Поэтому акции табачных компаний Philip Morris (PM) и Altria (MO) вчера подешевели.

Основатель FedEx (FDX) Фред Смит покидает пост генерального директора, который занимал с 1973 года. Президент и главный операционный директор Радж Субраманиам займет первое место в июне, а Смит станет исполнительным председателем.

Акция FDX на постмаркете реагирует ростом на 2%. И действительно, очень часто подобные перестановки улучшают качество бизнеса компании.

Департамент юстиции США поддержал антимонопольный закон против Apple, Amazon и Google. Крупным цифровым платформам запрещено отдавать предпочтение своим продуктам и услугам по сравнению с продуктами и услугами конкурентов.

Сенат и Конгресс тоже продвигают этот закон. Технологические гиганты сопротивляются. Их акции пока никак не реагируют на эту новость.

Биткоин держится уверенно возле $48 тыс.

Японская йена продолжает быстро девальвировать. C 8 марта ее девальвация достигла почти 9%. Японцы покупают гособлигации США одновременно с повышением их доходности.

Вполне может быть, что Япония покупает облигации, которые продает Китай. Но проверить это по официальным данным мы сможем лишь в мае.

Пока же отметим, что со вчерашнего полдня йена впервые с начала марта наткнулась на сопротивление, примерно через 2 часа после остановки падения котировок американских гособлигаций. И на сейчас оба этих сегмента глобального финансового рынка стабильны.

Почему не падает российский рубль? А просто импорт рухнул в пол из-за запрета продавать россиянам товары. Плюс запрещено снятие долларов и их покупка. То есть спрос обнулили административными мерами. Этакая официальная дедоларризация. Поэтому сейчас валютный курс рубля ничего не отражает. Вы же не спрашиваете о валютном курсе северокорейской воны.

Источник