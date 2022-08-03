ДУБАЙ, 2 августа 2022 г. (WAM) — Недавний запуск Dubai’s Metaverse Strategy наследным принцем Дубая и председателем Исполнительного совета Дубая Его Высочеством шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом позиционирует город как глобального пионера, предлагающего самую передовую и связанную экосистему в мире, где сообщество метаверса может процветать в динамичной и благоприятной среде.

Этот шаг укрепляет статус Дубая как мировой столицы передовых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта (ИИ) и Web3.

Дубай уже является домом для более чем 1 000 компаний в секторе метаверса и блокчейна. По мере привлечения в город новых игроков, текущий вклад сектора в экономику в размере 500 миллионов долларов США, по оценкам, значительно увеличится. Dubai’s Metaverse Strategy направлена на поддержку более 40 000 виртуальных рабочих мест к 2030 году и увеличение экономики Дубая на 4 млрд долларов США в течение пяти лет.

Эмират быстро продвигается вперед в реализации своей метаверсивной стратегии, объявив о создании Высшего комитета по технологиям будущего и цифровой экономике под председательством шейха Хамдана. Целью комитета является укрепление статуса Дубая как глобального центра цифровой экономики.

Комитет будет разрабатывать политику, анализировать тенденции и контролировать реализацию стратегий, связанных с цифровой экономикой и технологиями будущего, включая метавселенную, искусственный интеллект, блокчейн, Web3, виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR), Интернет вещей (IoT), центры обработки данных и облачные вычисления.

Специализированное Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) разработало модель «тест-адаптация-масштаб», которая оказалась привлекательным предложением для глобальных компаний экономики будущего. Эта модель является магнитом для компаний с нулевым балансом, высокой добавленной стоимостью и технологическим уклоном, которые мигрируют в Дубай. Город стремится стать одной из 10 ведущих метаверсивных экономик и мировым пионером в принятии цифровых решений, ставя перед собой цель увеличить число компаний, работающих на блокчейне, в пять раз.

Среди значимых игроков, переезжающих в Дубай, чтобы присоединиться к эксклюзивному режиму VARA, открытому для ограниченного числа лицензиатов, — некоторые из крупнейших и наиболее авторитетных мировых бирж виртуальных активов, такие как Binance, FTX, crypto.com, Coinbase и Bybit. Это в дополнение к традиционным финансовым иконам, предлагающим решения DeFi (децентрализованные финансы), таким как Galaxy Digital, Komainu и Brevan Howard, отечественным поставщикам криптоуслуг, а также отечественным предприятиям виртуальных активов, таким как BitOasis и CoinMENA.

Эксперты представляют Web3 как децентрализованную и демократизированную версию Web2, нынешней итерации Интернета. Многие считают, что он будет включать в себя «принадлежащие массам» платформы социальных сетей, поисковые системы и торговые площадки, которые заменят нынешний «корпоративный» формат.

Лидерство Дубая в метаверсе- Дубай — первая и единственная в мире юрисдикция, которой хватило дальновидности создать специальный регулятор виртуальных активов. В марте этого года вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Его Высочество шейх Mohammed bin Rashid Al Maktoum утвердил Закон Дубая о виртуальных активах (VAL) и учредил VARA, прочно закрепив лидерство Дубая в этом секторе. Закон обеспечивает столь необходимую защиту инвесторов, экономическую безопасность и прозрачность рынка, подкрепленную полностью отслеживаемыми и не подлежащими удалению записями транзакций.

Генеральный директор Управления Всемирного торгового центра Дубая, в ведении которого находится VARA, Хелал Аль Марри сказал: «Виртуальные активы меняют финансовый мир и станут основной движущей силой будущей глобальной экономики. Режим VARA построен таким образом, чтобы стимулировать сотрудничество и уделять первостепенное внимание защите общества».

Дубай является пионером в нескольких секторах бизнеса нового времени, таких как FinTech и электронная коммерция. Индекс цифровых городов 2022 года, составленный журналом Economist, ставит Дубай на первое место на Ближнем Востоке и на 18-е место в мире. В рамках этого индекса Дубай входит в десятку лучших в сфере цифровых финансов.

С момента своего создания VARA занималась формированием благоприятной экосистемы и определением высокоселективного списка глобальных участников из сотен отраслевых игроков, которых она привлекает. Этому способствуют партнерские отношения с такими признанными мировыми игроками, как Chainalysis, Elliptic, AnChain и Coinfirm. Финансовая компания Fintonia Group, приложение для торговли криптовалютами OKX и цифровой брокер GCEX недавно объявили о своем запуске в Дубае после получения предварительных лицензий на виртуальные активы от VARA.

OKX, например, присоединилась к своим глобальным биржам и перенесла свою региональную штаб-квартиру в Дубай. В то же время компания Fintonia планирует расширить свою команду в Дубае и предоставлять индивидуальные услуги по управлению казначейством и балансом для фондов токенов, протоколов, майнеров биткоина и других крупных держателей цифровых активов, говорится в сообщении компании.

С помощью VARA и VAL Дубай находится в авангарде индустрии виртуальных активов и продолжает играть важную роль в ее росте, развитии и нормативном регулировании.

Стратегия Dubai Metaverse Strategy и Стратегия Dubai Blockchain Strategy, являющиеся частью политики и нормативно-правового регулирования, направлены на то, чтобы позиционировать Дубай как глобальный центр развивающихся технологий. Dubai Blockchain Strategy — одна из многочисленных инициатив, в рамках которой в настоящее время реализовано 24 варианта использования блокчейна в восьми ключевых отраслях, включая финансы, образование и недвижимость.

В отрасли наблюдается резкий рост институционального и индивидуального капитала. Среди цифровых активов особенно быстро растет рынок криптовалют. По данным Chainalysis, общий объем транзакций в 2021 году вырос до 15,8 трлн долларов, что на 567 процентов больше, чем в 2020 году. Исследовательская компания Technavio ожидает, что в период с 2021 по 2026 год объем мирового рынка NFT вырастет на 147,24 млрд долларов США при темпе роста 35,27%.

Поскольку несколько лидеров Web3 и перспективных стартапов переехали в Дубай, город также привлекает самые яркие мировые таланты в этой области.

Экосистема виртуальных активов Дубая- В эмирате расположены три свободные зоны, предназначенные для экосистемы Web3 и криптовалют: Всемирный торговый центр Дубая (DWTC), Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и криптоцентр DMCC Дубайского мультитоварного центра.

Исполнительный председатель и генеральный директор DMCC Ахмед бин Сулайем сказал: «Цифровые активы играют все более важную роль в мандате DMCC по стимулированию торговли через Дубай. В настоящее время в криптовалютном центре DMCC сосредоточено более 400 криптовалютных компаний ОАЭ, что составляет более одной трети, и он предлагает комплексную экосистему для содействия развитию и внедрению криптовалют и технологий блокчейн».

Как относительно новая свободная зона, созданная в 2015 году, DWTCA имеет нормативную и конкурентную операционную среду, направленную на содействие росту экосистемы виртуальных активов в Дубае. Управление VARA, отвечающее за лицензирование и регулирование сектора виртуальных активов на материковой части Дубая и территориях свободных зон (за исключением DIFC), связано с Управлением DWTCA, которое стремится стать специальной зоной для регулируемого бизнеса

виртуальных активов.

Управление финансовых услуг Дубая (DFSA), регулирующий орган свободной зоны DIFC, следит за регулированием инвестиционных токенов, но не регулирует никакие другие виды криптоактивов, включая криптовалюты, виртуальные активы или цифровые активы.

Центр для высокопотенциальных, ориентированных на будущее компаний- Расположение Дубая как инновационного центра, соединяющего Восток и Запад, позволяет ему предлагать непревзойденный доступ к самым быстрорастущим экономикам мира. Будучи традиционным мировым финансовым центром, Дубай хорошо оснащен как безопасный и хорошо регулируемый канал для транзакций на триллионы долларов между Востоком и Западом.

В настоящее время Дубай также является домом для таких крупных отраслевых мероприятий, как ETHDubai и Binance Blockchain Week, на которых сотни международных предпринимателей, экспертов и энтузиастов Web3 приняли участие в беседах и панельных дискуссиях в марте этого года.

В сентябре этого года в Дубае в Музее будущего пройдет Dubai Metaverse Assembly, на которой соберутся региональные и международные эксперты. Более 300 мировых экспертов, политиков, лидеров мысли и руководителей из более чем 40 организаций обсудят, как революционная технология metaverse может быть применена в жизненно важных секторах для создания лучшего будущего и качества жизни человечества.

Дубай сейчас является домом для большого сообщества инновационных стартапов, формирующих будущее финансов, начиная новую миссию по завоеванию новых экономических рубежей. Постоянный технологический прогресс и инвестиции в инфраструктуру позволят ему сохранить статус мировой столицы Web3.

http://wam.ae/en/details/1395303071411