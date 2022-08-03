Владимир Орлич из правящей Сербской прогрессивной партии стал председателем сербского парламента. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Орлича поддержали 154 из 230 депутатов.

«Мое твердое обязательство состоит в том, что каждый должен уважать волю народа», — цитирует спикера портал «Балканист».

Также на заседании были избраны семь заместителей председателя парламента. Ими стали Сандры Божич из Сербской прогрессивной партии, Снежана Паунович из Социалистической партии, Эльвира Ковач из Союза воеводинских венгров, Усаме Зукорлич из бошняцкой Партии справедливости и примирения, генерал Божидар Делич из коалиции «Надежда», оппозиционеры Борко Стефанович из Партии свободы и справедливости и демократ Зоран Лутовац.