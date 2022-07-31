Владелец компании Нибулон Алексей Вадатурский погиб в ночь на 31 июля (Фото:Журнал НВ)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Гибель владельца Нибулона Вадатурского. В ночь на 31 июля во время массированных обстрелов Николаева со стороны РФ погиб Герой Украины, владелец самой крупной в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что считает гибель главы Нибулона Алексея Вадатурского продуманным и организованным Россией умышленным убийством.

«В личку написала». Нацбанк ужесточил контроль за работой пунктов обмена валют и запретил использовать табло с курсами за пределами касс.

Это связано с появлением негативных тенденций по спекулятивными признаками в небанковском сегменте наличного валютного рынка. В НБУ считают, что небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс, фактически поддерживая этим существование «банкоматного туризма».

ТРЦ с русскими владельцами — Ocean Plaza больше не работает. 25 июля французская сеть Ашан закрыла свой супермаркет в ТРЦ Ocean Plaza. Ашан — единственный крупный арендатор, который работал в ТРЦ после начала военной агрессии России в Украине. Здание ТРЦ арестовано, косвенное подтверждение этой информации — в реестре судебных решений.

Жена Боголюбова отсудила у ПриватБанка миллионы. Днепровский апелляционный суд 27 июля оставил в силе решение суда низшей инстанции взыскать с государственного ПриватБанка $17,5 млн в пользу Елены Боголюбовой бывшей жены бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова.

Нафтогазу сделали дефолт. 26 июля 2022 года истек срок выплат НАК Нафтогаз держателям еврооблигаций. 21 июля 2022 года, Кабмин своим распоряжением обязал должностных лиц Нафтогаза совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласование таких действий Кабинетом министров.

Паспорт Коломойского уже не действителен. 25 июля издание Forbes Украина сообщило, что украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского в реестре Госмиграционной службы указан как «недействительный».

Цитаты недели

«Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло — спальню — не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью», — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк о гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского.

«Посмотрим, помогут ли побороть спекулятивный импульс экстренные меры Нацбанка, который не по доброте душевной позволил банкам продавать на наличном рынке купленный безналичный доллар. Так или иначе, к новой реальности, к жизни после 40 надо привыкать и не изображать кризис среднего возраста. Тем более, после шести месяцев войны гривна ослабла по отношению к очень сильному доллару менее чем на 30%, что вообще-то может считаться чудом», — инвестбанкир Сергей Фурса о курсе доллара.

«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», — президент Зеленский о работе «зернового соглашения».

Цифры недели

17 октября начнется суд по делу Twitter против Илона Маска из-за отказа миллиардера завершить сделку по покупке соцсети за $44 млрд.

На 0,9% сократилась экономика США во втором квартале после падения на 1,6% в начале года. Падение происходит на фоне рекордной за последние десятилетия инфляции, которая подорвала потребительские расходы.

На 37,5% НБУ прогнозирует спад реального ВВП Украины в третьем и четвертом кварталах 2022 года.

До 35% вырос уровень безработицы в Украине во втором квартале 2022 года.

Номинальные зарплаты в стране в 2022 году снизятся на 12%, в то время как реальные (с учетом инфляции) — на 27%.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Источник